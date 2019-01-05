Son Dakika Haberleri: Ankaragücü Pas Çalıştı

Ankaragücü Pas Çalıştı

16 dakika önce

- Ankaragücü pas çalıştıANTALYA - Ankaragücü, devre arası hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da sabah antrenmanında pas çalışması yaptı.

- Ankaragücü pas çalıştı

ANTALYA - Ankaragücü, devre arası hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da sabah antrenmanında pas çalışması yaptı.
Spor Toto Süpet Lig'in devre arası çalışmalarını Antalya Belek'te yapan MKE Ankaragücü antrenmanlarına bu sabah yaptığı hazırlıklarla devam etti. Teknik Direktör Bayram Bektaş sorumluluğunda düz koşuyla başlayan antrenman pas çalışmaları ile devam etti. Dar alanda 5'e 2 top kapma yapan futbolcular antrenmanın son bölümünde ise dayanıklılık çalıştı. İdmanda hasta olan El Kabir ve Bifouma yer almazken, Yalçın Ayhan ise sakatlığından dolayı antrenmana çıkmadı.
Sarı-lacivertliler, pazar gününü izinli geçirip, pazartesi günü yapacağı antrenmanla çalışmalarını devam ettirecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:28 Kaynak: İHA

Belek, Antalya, Sabah, Ankaragücü, Spor
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