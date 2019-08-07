Son Dakika Haberleri: Ankaragücü, Ricardo Faty ile sözleşme yeniledi
Son Dakika Spor Haber

Ankaragücü, Ricardo Faty ile sözleşme yeniledi

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Senegalli orta saha oyuncusu Ricardo Faty ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Ankaragücü, Ricardo Faty ile sözleşme yeniledi, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Senegalli orta saha oyuncusu Ricardo Faty ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada geçen sezonda Ankaragücü forması giyen Ricardo Faty'nin sahalara dönmeyi sabırsızlıkla beklediği vurgulandı. Türkiye'yi ve Ankara'yı çok sevdiğini söyleyen Faty, "Güzel ve başarılı bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum" dedi.
İmza töreninde Kulüp Genel Müdürü Seyit Ali Doğan ve Sportif Direktörü Adnan Erkan da yer aldı.


MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gazişehir Gaziantep-Al Wakrah maçında ortalık karıştı! Maç yarıda kaldı
Arsenal ile sözleşmesi biten Welbeck, Watford ile anlaştı Ankaragücü, Ricardo Faty ile yeniden anlaştı Martin Skrtel'in menajerinden flaş Beşiktaş açıklaması!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 20:14:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankaragücü, Ricardo Faty ile sözleşme yeniledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]