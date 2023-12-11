Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler\'e yumruklu saldırı

Erkan Çaçen:

Bu ülkede her maç sonunda hakemlere ver yansın eden ki özellikle fb ve bjk dahil bütün kulüpler dikkat etmeli hatta fb ve bjk daha da dikkat etmeli fb pislik bir yönetimle bunu yapıyor bjknin eski yönetiminde bir basın sözcüsü vardı adam maç izlemeden yorum yapıyordu ilginç ama gerçek.