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Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı - Son Dakika
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Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 1-1 biten Rizespor maçının ardından sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

11.12.2023 - 22:18,  Güncelleme: 22:29
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Süper Lig'de 1-1 biten Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı

ÖNCE YUMRUK SONRA TEKMELER SAVURDU

Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti.

Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı

Saldırı anları kameralara yansırken, Meler'in sol gözünün morardığı görüldü.

Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı

HAKEMLER ÇEVİK KUVVETLERİN DESTEĞİYLE SAHADAN ÇIKARTILDI

Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı. Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı

BAKAN BAK: BU GÖRÜNTÜLERİ SAHALARIMIZDA GÖRMEK İSTEMİYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, olay sonrası "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı

BAKAN TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı

BAKAN YERLİKAYA: KABUL EDİLEMEZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Barışın ve dostluğun zemini olan yeşil sahalarımızda bu tür olaylar kabul edilemez. Yaşanan bu üzücü olayın takipçisiyiz. Türk hakemliğini yurt dışında da başarıyla temsil eden hakemimiz Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı

İşte saldırıdan görüntüler:

Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı
Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı
Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler\'e yumruklu saldırı
YORUMLAR (7)
  • Necati Kaya: Bu pisliğin anında gözaltına alınıp hemen savcılıga çıkarılıp tutuklanması gerekir. Dağbaşımı burası. Doktora,ögretmene,hatta polise derken şimdide futbol hakemine saldırı. Üstelik sözde kulüp başkanı tarafından. Yazık ne hale geldik. Yanıtla 5 2
  • Ali Arslan: Bırakın kınamayı, bunun böyle olacağı belliydi goremediniz, bir yumrukla geçti , ya silah olsaydı, herkes bir yapilanmadan bahsediyor, kimse üzerine gitmiyor,işte bir fırsat daha geçin yabancı hakeme bu sezon ,hakem alt tabanında tamamen yenileyin Yanıtla 3 1
  • Caps Gangsta: kokuşmuş zihniyet.. futbolun ne dünyaya nede ahirete faydasının olmadığının kanıtı. Yanıtla 2 2
  • Alican Atmaca: Yazık çok yazıkTürk futbolu adına rezillik, top yerine hakemin kafasına tekme atan zihniyetle takımına başkanlık yaparsan takımınıda, ülkenide rezil edersin... Yanıtla 26 8
  • ali veli: Abi yazıktır günahtır ya, adamın haline bak. Ankaragücü başkanına, o insan müsveddesine ne ceza verilecek merak ediyorum diyorum Yanıtla 20 8
  • Erkan Çaçen: Bu ülkede her maç sonunda hakemlere ver yansın eden ki özellikle fb ve bjk dahil bütün kulüpler dikkat etmeli hatta fb ve bjk daha da dikkat etmeli fb pislik bir yönetimle bunu yapıyor bjknin eski yönetiminde bir basın sözcüsü vardı adam maç izlemeden yorum yapıyordu ilginç ama gerçek. Yanıtla 26 107
  • Gerginyo : Okan her maç oynanirken kameralar çekerken hakeme sovdugunu unutmuşsun ya da işine gelmiyor 72 16

Halil Umut Meler, Güvenlik, Hukuk, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güvenlik Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı - Son Dakika
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