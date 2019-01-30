Son Dakika Haberleri: Ankaragücü, Sağbek Kitsiou'yu Renklerine Bağladı

Ankaragücü, Sağbek Kitsiou'yu Renklerine Bağladı

1 saat önce

Ankaragücü, Yunanistan'ın PAOK ekibinden Stelios Kitsiou'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Ankaragücü, Sağbek Kitsiou'yu Renklerine Bağladı, System.String[]
Ankaragücü, Yunanistan'ın PAOK ekibinden Stelios Kitsiou'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. 

Anlaşmanın ardından Ankaragücü formasıyla poz veren 25 yaşındaki Yunanistanlı sağ bek, "Türkiye ve Yunanistan iki dost ülke. Dost bir ülkeye geldiğim için mutluyum. PAOK taraftarı gibi Ankaragücü taraftarının da çok ateşli olduğunu biliyorum. Bir futbolcu için en büyük itici güç her zaman taraftarıdır. Bu taraftara ve bu şehre umarım heyecan getiririm" ifadelerini kullandı

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:26 Kaynak: DHA

Türkiye, Yunanistan, Ankaragücü, Spor
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