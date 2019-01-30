Ankaragücü, Sağbek Kitsiou'yu Renklerine Bağladı

Ankaragücü, Yunanistan'ın PAOK ekibinden Stelios Kitsiou'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Ankaragücü, Yunanistan'ın PAOK ekibinden Stelios Kitsiou'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.



Anlaşmanın ardından Ankaragücü formasıyla poz veren 25 yaşındaki Yunanistanlı sağ bek, "Türkiye ve Yunanistan iki dost ülke. Dost bir ülkeye geldiğim için mutluyum. PAOK taraftarı gibi Ankaragücü taraftarının da çok ateşli olduğunu biliyorum. Bir futbolcu için en büyük itici güç her zaman taraftarıdır. Bu taraftara ve bu şehre umarım heyecan getiririm" ifadelerini kullandı



- Ankara

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