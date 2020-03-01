Ankaragücü - Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig 24. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelecek.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Deniz Caner Özaral üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Veli Karakaya.
MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla 3 boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.