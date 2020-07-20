Ankaragücü, Süper Lig'de 5. kez küme düştü - Son Dakika

Ankaragücü, Süper Lig'de 5. kez küme düştü

Ligin 33. haftasında alınan sonuçların ardından bitime 1 maç kala küme düşmesi kesinleşen başkent temsilcisi, Süper Lig'in en köklü takımları arasında yer alıyor.

Ligin 33. haftasında alınan sonuçların ardından bitime 1 maç kala küme düşmesi kesinleşen başkent temsilcisi, Süper Lig'in en köklü takımları arasında yer alıyor. Sarı-lacivertliler, 1967-1968, 1975-1976, 1977-1978 ve 2011-2012'den sonra 2019-2020 sezonunda da küme düşmekten kurtulamadı.

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3 BÜYÜKLERDEN SONRA EN FAZLA MAÇA ÇIKAN TAKIM


MKE Ankaragücü, futbolda "Üç büyükler" olarak adlandırılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla maça çıkan takım olarak dikkati çekiyor. Ankara temsilcisi, bugüne dek Süper Lig'de 1659 maça çıktı. Sarı-lacivertliler ayrıca Süper Lig'deki 61 sezonun 51'inde yer alarak bu alanda da üç büyüklerin hemen ardından geldi.


8 YIL SONRA GELEN ÜZÜNTÜ


Süper Lig'e son olarak 2011-2012'de veda eden sarı-lacivertliler, uzun süre sonra çıktığı bu kulvarda sadece 2 sezon kalabildi. Yaşanan yönetimsel ve maddi sıkıntılar nedeniyle TFF 2. Lig'e kadar gerileyen MKE Ankaragücü, 2017-2018 sezonunda TFF 1. Lig'de gösterdiği performansla tekrar Süper Lig'e geldi. MKE Ankaragücü, Süper Lig'de geçen sezonu 40 puanla 13. sırada tamamladı. Bu sezon düşme hattından bir türlü uzaklaşamayan sarı-lacivertliler, tekrar TFF 1. Lig'in yolunu tuttu.


5 TEKNİK ADAM ÇARE OLAMADI


MKE Ankaragücü, bu sezon 5 farklı teknik adamla çalıştı. Sarı-lacivertliler, sezona Aykan Atik yönetiminde başladı. Atik'in yerine 4. haftada Metin Diyadin takımın başına geçti. Metin Diyadin'le de yollar 11. haftasının sonunda ayrıldı ve kadro Mustafa Kaplan'a emanet edildi. Mustafa Kaplan ise bu göreve 18. haftanın sonuna kadar devam edebildi. Daha sonra Mustafa Reşit Akçay takımın başına getirildi ancak tecrübeli teknik admla da 29. haftaya kadar bu görevde kaldı. Akçay'ın yerine de göreve İbrahim Üzülmez geldi.


MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 15:36 

Son Dakika Spor Ankaragücü, Süper Lig'de 5. kez küme düştü - Son Dakika Spor
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