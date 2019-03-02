Son Dakika Haberleri: Ankaragücü Taraftarını Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 23 Yaralı

Ankaragücü Taraftarını Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 23 Yaralı

59 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüs Afyonkarahisar'da kaza yaptı.

Ankaragücü Taraftarını Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 23 Yaralı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüs Afyonkarahisar'da kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi kişi yaralandı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Ankaragücü, haftanın açılış maçında deplasmanda Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Takımlarına destek vermek için Antalya'ya giden Ankaragücü taraftarının bulunduğu otobüs, galibiyetin ardından Ankara'ya dönerken Afyonkarahisar'da kaza yaptı. Kazada 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Ölenlerden birinini 15, diğerinin de 17 yaşında olduğu öğrenildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:16 Kaynak: İHA

Ankaragücü, 3. Sayfa
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