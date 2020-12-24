Ankaragücü taraftarları takımlarını meşalelerle stada uğurladı

ERCAN ATA-
Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş ile sahasında karşılaşacak olan Ankaragücü'nü Beştepe Tesisleri'nden taraftarları meşalelerle uğurladı. Oyunculardan galibiyet sözü alan taraftarlar uğurlamanın ardından tesislerden ayrıldı.Süper Lig'de 103'üncü kez karşılaşacak olan iki takım arasında geride kalan 102 maçta Beşiktaş 69 galibiyet alırken, Başkent ekibi ise 8 kez 3 puanın sahibi oldu. 25 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Lig maçlarında Beşiktaş rakibine 200 gol atarken, Ankaragücü ise 68 golle karşılık verdi.Geçen sezonun ikinci yarısı oynanan son maçı Beşiktaş evinde 2-1 kazanmıştı. Ligde kötü gidişatı teknik direktör Mustafa Dalcı ile değiştiren Başkent ekibi sahasında oynadığı son üç karşılaşmada yenilmedi. GÖRÜNTÜ DETAYI: Meşalelerle takımın uğurlanması
Kaynak: DHA
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