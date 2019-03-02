Son Dakika Haberleri: Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 24 Yaralı

Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 24 Yaralı

41 dakika önce

SPOR Toto Süper Lig'de dün akşam oynanan Antalyaspor- MKE Ankaragücü maçının ardından Ankara'ya gitmek için yola çıkan konuk takımın taraftarlarını taşıyan midibüs devrildi.

Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 24 Yaralı, System.String[]
SPOR Toto Süper Lig'de dün akşam oynanan Antalyaspor- MKE Ankaragücü maçının ardından Ankara'ya gitmek için yola çıkan konuk takımın taraftarlarını taşıyan midibüs devrildi. Kazada, 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor- MKE Ankaragücü maçının ardından, konuk takımın bir grup taraftarı, midibüsle Ankara'ya gitmek için yola çıktı. Yılmaz Doğan yönetimindeki 06 FV 6125 plakalı midibüse Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 25'inci kilometresinde Adil Erkan yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil, arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan midibüs, şarampole devrildi.

Kazada, E.A. ile M.T.Ç. yaşamını yitirirken, sürücüler Adil Erkan ve Yılmaz Doğan ile taraftarlar Mustafa Altındağ, Berkay Güleşir, Bektaş Tunç, İlker Bayraktar, Oğuzhan Fidan, Buğra Satah, Engin Dal, Yaşar Taş, Tarık Kartaş, Serdar Kale, Muhammed Karakoç, Yaşar Ezertaş, Alican Efe, Şener Çoruh, Murat Yılmaz, Mehmet Can Biçer, Nevzat Altun, Mustafa Selçuk, Ali Rıza Sümer, Uğur Kızılçelik, Sümer Uçakçı ve Faruk Alın yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 2 kişinin cansız bedenleri ise  Sinanpaşa Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.

Afjet Afyonspor'un AFYOK taraftar grup lideri Hüseyin Arıcan, hastaneye giderek Ankaragücü Taraftar Grup Lideri Ali İmdat'la görüşerek başsağlığı diledi, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

'YASTAYIZ' PAYLAŞIMI

MKE Ankaragücü'nün resmi Twitter hesabından da kazaya ilişkin, "Sonu böyle olmamalıydı. Başımız sağ olsun. Yastayız" paylaşımı yapıldı.

- Afyonkarahisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:32 Kaynak: DHA

Antalyaspor, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Ankaragücü Taraftarını Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 23 Yaralı Son Dakika! Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Birimlerinin Eş Zamanlı Operasyonunda Aranan 2 Bin 612 Kişi Yakalandı

İstanbul'da Zam Şampiyonu Kıvırcık Salata Oldu 35 Yıl Önce Ütü ile Başladığı Antika Tutkusu İşi Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 10:13:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 24 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]