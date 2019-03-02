Son Dakika Haberleri: Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 24 Yaralı (2)

Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 24 Yaralı (2)

1 saat önce

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTIAntalyaspor- MKE Ankaragücü maçının ardından Ankara'ya gitmek için yola çıkan konuk takımın taraftarlarını taşıyan midibüsün bir otomobilin arkadan çarpması sonucu devrildiği, 24 kişinin yaralandığı kazada yaşamını yitiren taraftarların Mert Turgut Çakır ve...

Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 24 Yaralı (2), System.String[]
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Antalyaspor- MKE Ankaragücü maçının ardından Ankara'ya gitmek için yola çıkan konuk takımın taraftarlarını taşıyan midibüsün bir otomobilin arkadan çarpması sonucu devrildiği, 24 kişinin yaralandığı kazada yaşamını yitiren taraftarların Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz olduğu belirlendi. Diğer yandan kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdil Erkan'ın yapılan kontrolünde 0.93 promil alkollü olduğu tespit edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:42 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin Yaptırdığı Seçim Anketinde Çarpıcı Sonuçlar! Ankara'da Mansur Yavaş Önde Gidiyor İstanbul ve Ankara Kararını Verdi! İşte Son Anketlerden Çarpıcı Sonuçlar

Caddenin Ortasına Uzanan Alkollü Şahıs İnat Edince Trafiği Birbirine Kattı Afyonkarahisar'daki Taraftar Kazasında Otobüs Şoförü Alkollü Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 11:51:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 24 Yaralı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]