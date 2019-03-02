Son Dakika Haberleri: Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 24 Yaralı (3)

Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 24 Yaralı (3)

1 saat önce

CENAZELER ANKARA'YA GÖNDERİLDİMKE Ankaragücü taraflarının geçirdiği kazada yaralanan 24 yaralıdan 21'i, Afyonkarahisar'da bulunan hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 24 Yaralı (3), System.String[]
CENAZELER ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

MKE Ankaragücü taraflarının geçirdiği kazada yaralanan 24 yaralıdan 21'i,  Afyonkarahisar'da bulunan hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bir yaralının özel bir hastanede tedavisi sürerken, durumu ağır olan 2 yaralı ise Ankara'ya sevk edildi.

Kazadan hafif yaralı kurtulan otomobil sürücüsü Abdil Erkan'ın da tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

VALİ YARDIMCISI VE EMNİYET MÜDÜRÜ MORGA GELDİ

Kazada yaşamını yitiren taraftarlar Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Ankara'ya gönderildi. Vali Yardımcı Mehmet Boztepe ile İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız da morg önüne gelerek cenazeyi teslim alan MKE Ankaragücü Kulüp Başkan Yardımcısı Metin Akyüz ve taraftarlara başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu. Taraftarların sorusu üzerine Emniyet Müdürü Yıldız, kazanın oluş şeklini kendilerine anlattı.

'BU BİR KAZA DEĞİL'

Metin Akyüz, midibüste 23 yaralının olduğu belirterek, "23 yaralımız var. Bunun içinde 2'si ağır. Bunlar Ankara'ya sevk edildi. 2 taraftarımız da hayatını kaybetti. Anlatılış şekline göre bu bir kaza değil. Aracın çarpması sonucu otobüsün takla atması. Bu araç ne şekilde geldi, nasıl çarptı ve devirdi bunu tam olarak bilmiyoruz. İnşallah araştırmalar sonucu çıkacak. Ne olduğu belli olacak. Afyonkarahisar'da tedavi olan 1 hastamız var. Bunun da beyin tomografisi çekildi, sonucunu bekliyoruz. Sonucunu aldıktan o taraftarımızı alıp Ankara'ya gideceğiz. Başımız sağ olsun. Diyecek bir şey yok. Allah bunun tekrarını göstermesin. Olmasaydı iyiydi ama yapacak bir şey yok" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:13 Kaynak: DHA

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