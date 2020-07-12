Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: 'Umudumuzu son 2 maça taşıdık' - Son Dakika

Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: 'Umudumuzu son 2 maça taşıdık'

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Üzülmez, kolay bir maça çıkmadıklarını anlatarak şunları kaydetti: "Bugün beni sevindiren taraf bu kadar yetenekli bir takıma karşı çok fazla pozisyon vermeden kazanmamız.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Üzülmez, kolay bir maça çıkmadıklarını anlatarak şunları kaydetti:

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"Bugün beni sevindiren taraf bu kadar yetenekli bir takıma karşı çok fazla pozisyon vermeden kazanmamız. Bulunduğumuz konum itibarıyla stresliyiz. Biz sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Galatasaray maçında önemli 3 puan aldık ve mutluyuz. Oyuncularıma 'İnananlar kazanır.' demiştim ve bugün inanlar kazandı. Oyuncularımı kutluyorum, olağanüstü mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kalan 2 haftada üstümüze düşen görevi yapacağız."

Maçtan önce takım kaptanı Ante Kulusic'le kavga ettiği için kadro dışı kalan Gerson Rodrigues'le ilgili Üzülmez, şöyle konuştu:

"Bir tartışma oldu. Benle sıkıntısı yok ama takım arkadaşlarıyla var. İçeriğine çok girmek istemiyorum ama Kulusic'in, kaptanın söylediğine uyması gerekiyordu. Birbirlerine sert cevaplar verdiler açıkçası kavgaya kadar gitti. Kimin burada haklı haksız olduğundan ziyade genel anlamda Rodrigues'in takım kaptanına saygılı olması gerekiyordu. Son 2 haftada ne olur, burada oyuncuların niyeti önemlidir. Yetenekli oyuncu ama her zaman söylüyorum bizler geçiciyiz, önemli olan camialardır. Camialarda yapmamız gerekenler var."

Yeni yabancı kuralına değinen Üzülmez, "Artı kelimesine takılıyorum. Bugün kontratlı iki oyuncum tribündeydi. 8 4, 6 4... İki yabancı oyuncum

parasını almasına rağmen tribündeydi. Genç oyuncular belki de tarihe baktığınızda en çok yabancının olduğu dönemde yurt dışına gitti. Yabancı sorunu olduğunu düşünmüyorum. Federasyona saygı duyacağız. Böyle olduğunda x bir Türk oyuncunun fiyatı 500 bin avrodan 3 ve 3,5 milyon avroya çıkıyor. Yabancı oyuncularla ilgili kriter olabilir. 8'i sahada 4'ü kulübede 2'si evde... Eve gönderdiğine para veriyorsun. Sayıdan çok artı eksiye takıldım. Onu kaldırmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 23:05 

Son Dakika Spor Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: 'Umudumuzu son 2 maça taşıdık' - Son Dakika Spor
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