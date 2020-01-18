Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan:

Süper Lig'in 18. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Bugün bizim üretkenliğimiz yoktu. Rakibimizin de kaçırdığı pozisyonlar vardı. Son dakikada bulduğu bir golle de bizi mağlup ettiler. Üzgünüz." dedi.



Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken karşılaşmadan 90 1. dakikada yedikleri tek gole mağlup ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.



Pek fazla konuşmak istemediğini belirten Kaplan, "Çünkü Ankara'da hepimiz birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Herkes bir şeyler bekliyor. Biz aramızdaki o hainleri de biliyoruz. Yeri ve saati geldiği zaman da bizim de konuşacak bir zamanımız olacak." diye konuştu.



Kaplan bugün üretkenliklerinin zayıf olduğunu ve özellikle üçüncü bölgede pozisyon bulmakta zorlandıklarını ifade ederek, "O bölgede girdiğimiz pozisyon bile yoktu. Rakibimizin de kaçırdığı pozisyonlar var. Son dakikada bulduğu bir golle de bizi mağlup ettiler. Üzgünüz. Biz kazanmak istiyorduk. 15 puan yapıp rakibimizden puanlar almak istiyorduk. Nasip değilmiş. Taraftarlarımızı, camiamızı üzdük. Bizim için de iyi olmadı ama yapacak bir şey yok. " şeklinde konuştu.



Aykut Kocaman: "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı"



İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise MKE Ankaragücü takımın istekli oynadığını söyledi.



Son haftalarda iki takımın zor günler geçirdiğini anımsatan Kocaman, "Biz 7. haftadan, Ankaragücü de 6. haftadan itibaren kazanamıyorduk. Orada topladığımız yüksek puanlar bizi düşme hattından biraz uzak tuttu." ifadelerini kullandı.



Kocaman, MKE Ankaragücü'nün kazanma arzusuyla kendilerini beklediğini belirterek, "Tabii bizim de bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Ligin kırılması için iki takım için de erken sayılabilecek bir dönem. Ama öbür taraftan da özellikle kaybedenin kanamasının biraz daha artacağı bir maçtı. Son dört maçta biraz daha derli toplu oynadık. Ancak bunları kazanma tarafına geçiremedik. Bu duygu ve düşüncelerle maçın başından itibaren oyunumuzu rakibimize kabul ettirdik." değerlendirmesinde bulundu.



Maçı kazanmak için büyük çaba sarfettiklerini aktaran Kocaman, şunları kaydetti:



"Maçın ilk yarısının ortalarından itibaren pas mesafesinin çok uzaması, savunma pozisyonlarındaki oyuncularımızın problemleri, maçın her iki takım oyuncuları arasında gidip gelmesine neden oldu. İkinci yarı hem pas mesafesini biraz daha azaltmak hem de aynı zamanda maçı bir an önce toparlamak zorundaydık. Bu düşünceyle maça başladık. Ama ilk 15 dakika maçın gidişatı istediğimiz gibi olmadı. Ankaragücü tamamen bizim sahamıza doğru gitti. 12 ve 13. dakikalardan itibaren biraz daha topa sahip olmaya başladık. Kendi klasik oyunumuza döndük. Pozisyon bulunca kontrol biraz daha bize geçti. O andan itibaren arayışlarımız biraz daha fazla arttı. İki tane net gol pozisyonu bulduk. Ancak maç böyle bitecek derken son anda golü bulduk. Çalıştık, çabaladık. Çalışınca şansta yanınızda oluyor. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Ankaragücü'ne de başarılar diliyorum."



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