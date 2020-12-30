Ankaragücü teknik direktörü ve futbolculardan taraftara yeni yıl mesajı

MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı ve futbolcular, yeni yıl mesajı paylaştı.

Başkent ekibinde teknik direktör Mustafa Dalcı, futbolcular Ricardo Friedrich, Cebrail Karayel ve Saba Lobjanidze yeni yıl için mesaj paylaştı. Teknik direktör Mustafa Dalcı güzelliklerle dolu bir yıl temennisinde bulunarak, "Yaşamın olduğu yerde umut vardır. Yeni yılda umutların gerçek, mutluluğunuzun daim olmasını diliyorum. Yaşadığımız bu sene dünyada ve ülkemizde gerçek anlamda zorluklarla geçirdik. Umarım bu sene mesafelerin olmadığı, insanların birbirini kucakladığı, savaşların olmadığı güzelliklerin olduğu bir yılın olmasını diliyorum. Herkese mutlu seneler" mesajını verdi.

Futbolcular Ricardo Friedrich ve Saba Lobjanidze, mutlu yıllar Ankaragücü ailesi derken, defans oyuncusu Cebrail Karayel, "Bütün insanlığın yeni yılını kutluyorum. Sağlık, huzur, mutluluk getirsin bizlere. Ankaragücü de inşallah önümüzdeki sene bol galibiyetli bir yıl olur. Hak ettiğimiz yerlerde en üst seviyelerde ligi bitiririz. Taraftarlarımız mutlu olur, bizler mutlu oluruz" dileğinde bulundu.