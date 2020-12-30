Ankaragücü teknik direktörü ve futbolculardan taraftara yeni yıl mesajı - Son Dakika

Ankaragücü teknik direktörü ve futbolculardan taraftara yeni yıl mesajı

30.12.2020 14:27
Ankaragücü teknik direktörü ve futbolculardan taraftara yeni yıl mesajı, System.String[]

MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı ve futbolcular, yeni yıl mesajı paylaştı.

MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı ve futbolcular, yeni yıl mesajı paylaştı.

Başkent ekibinde teknik direktör Mustafa Dalcı, futbolcular Ricardo Friedrich, Cebrail Karayel ve Saba Lobjanidze yeni yıl için mesaj paylaştı. Teknik direktör Mustafa Dalcı güzelliklerle dolu bir yıl temennisinde bulunarak, "Yaşamın olduğu yerde umut vardır. Yeni yılda umutların gerçek, mutluluğunuzun daim olmasını diliyorum. Yaşadığımız bu sene dünyada ve ülkemizde gerçek anlamda zorluklarla geçirdik. Umarım bu sene mesafelerin olmadığı, insanların birbirini kucakladığı, savaşların olmadığı güzelliklerin olduğu bir yılın olmasını diliyorum. Herkese mutlu seneler" mesajını verdi.

Futbolcular Ricardo Friedrich ve Saba Lobjanidze, mutlu yıllar Ankaragücü ailesi derken, defans oyuncusu Cebrail Karayel, "Bütün insanlığın yeni yılını kutluyorum. Sağlık, huzur, mutluluk getirsin bizlere. Ankaragücü de inşallah önümüzdeki sene bol galibiyetli bir yıl olur. Hak ettiğimiz yerlerde en üst seviyelerde ligi bitiririz. Taraftarlarımız mutlu olur, bizler mutlu oluruz" dileğinde bulundu.

Ankaragücü teknik direktörü ve futbolculardan taraftara yeni yıl mesajı
Ankaragücü teknik direktörü ve futbolculardan taraftara yeni yıl mesajı
Ankaragücü teknik direktörü ve futbolculardan taraftara yeni yıl mesajı
Ankaragücü teknik direktörü ve futbolculardan taraftara yeni yıl mesajı

Teknik Direktör, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Yeni Yıl, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ankaragücü teknik direktörü ve futbolculardan taraftara yeni yıl mesajı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Yemen'deki patlama saniye saniye kamerada CHP'li Manyas Belediyesi, asgari ücreti 4 bin 200 TL yaptı Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica Türk vatandaşlığına başvurdu Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 4 günlük kısıtlamada belirlenen yerler turistlere kapalı olacak Yeni ekonomi yönetiminin hamleleri işe yaradı! Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi esnasında büyük bir patlama meydana geldi Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi esnasında büyük bir patlama meydana geldi         
14:01
2020'de en çok haber olan sosyal medya fenomenleri! Selin Ciğerci ve Danla Bilic kıyasıya yarıştı 2020'de en çok haber olan sosyal medya fenomenleri! Selin Ciğerci ve Danla Bilic kıyasıya yarıştı         
13:49
Zeki Çelik, Ligue 1'de yılın en iyi 11'ine seçildi Zeki Çelik, Ligue 1'de yılın en iyi 11'ine seçildi         
13:43
Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş         
12:56
Son dakika: Esnafa yapılacak kira ve hibe desteği için başvurular bugün başlıyor Son dakika: Esnafa yapılacak kira ve hibe desteği için başvurular bugün başlıyor         
11:55
Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanabilecek bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanabilecek bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu         
11:21
706 gündür kayıp Buse'nin babasından yürek yakan paylaşım: Sen gittin de bulamadık 706 gündür kayıp Buse'nin babasından yürek yakan paylaşım: Sen gittin de bulamadık         
11:01
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı         
09:41
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
Yangında babası, ağabeyi ve ablasını kaybeden çocuk pasta mumunu yaktırmadı: Ben ateş görmek istemiyorum Yangında babası, ağabeyi ve ablasını kaybeden çocuk pasta mumunu yaktırmadı: Ben ateş görmek istemiyorum         
09:18
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 14:31:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankaragücü teknik direktörü ve futbolculardan taraftara yeni yıl mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei