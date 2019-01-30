Ankaragücü, Tyler Boyd'u Kadrosuna Kattı
39 dakika önce
ANKARA / DHAAnkaragücü Kulübü, Vitoria Guimaraes'den Yeni Zelanda'lı forvet Tyler Dominic Boyd ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.
ANKARA/ DHA Ankaragücü
Kulübü, Vitoria Guimaraes'den Yeni Zelanda
'lı forvet Tyler Dominic Boyd ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. Türkiye
'de yeni bir sayfa açtığını belirten hücum oyuncusu, "Artık benim için yeni bir ülke, yeni bir şehir ve yeni bir takım ile başarı elde etme zamanı geldi. Hedefim performansımı en üst seviyeye çıkararak Ankaragücü'ne katkı sağlamak" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:26 Kaynak: DHA
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