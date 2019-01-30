Son Dakika Haberleri: Ankaragücü, Tyler Boyd'u Kadrosuna Kattı

Ankaragücü, Tyler Boyd'u Kadrosuna Kattı

39 dakika önce

ANKARA / DHAAnkaragücü Kulübü, Vitoria Guimaraes'den Yeni Zelanda'lı forvet Tyler Dominic Boyd ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

Ankaragücü, Tyler Boyd'u Kadrosuna Kattı, System.String[]
ANKARA/ DHA

Ankaragücü Kulübü, Vitoria Guimaraes'den Yeni Zelanda'lı forvet Tyler Dominic Boyd ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

Türkiye'de yeni bir sayfa açtığını belirten hücum oyuncusu, "Artık benim için yeni bir ülke, yeni bir şehir ve yeni bir takım ile başarı elde etme zamanı geldi. Hedefim performansımı en üst seviyeye çıkararak Ankaragücü'ne katkı sağlamak" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:26 Kaynak: DHA

DHA, Yeni Zelanda, Ankaragücü, Spor
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