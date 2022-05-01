Ankaragücü ve Ümraniyespor Süper Lig'e Yükseldi - Son Dakika
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Ankaragücü ve Ümraniyespor Süper Lig'e Yükseldi

01.05.2022 23:49

MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor, TFF 1. Lig’in bitimine iki hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaragücü'nü tebrik etti.

MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor, TFF 1. Lig'in bitimine iki hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaragücü'nü tebrik etti.

TFF 1. Lig'inin 35'inci haftasında kendi sahasında Samsunpsor ile 0-0 berabere kalan Ankaragücü, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Öte yandan Balıkesirspor'u 4-1 mağlup eden Bereket Sigorta Ümraniyespor da Süper Lig'e yükseldi. TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek üçüncü takım ise lig 3'üncü, 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı sıralarında bulunan takımların kendi aralarında yapılacak olan play-off maçlarından sonra belli olacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından "Biz geldik" notuyla paylaştığı video ile Ankaragücü'nü tebrik etti. Yavaş'ın paylaştığı videoda Ankaragücü taraftarlarının görüntüleri yer aldı.

Ankaragücü ve Ümraniyespor Süper Lig'e Yükseldi
Ankaragücü ve Ümraniyespor Süper Lig'e Yükseldi
Ankaragücü ve Ümraniyespor Süper Lig'e Yükseldi
Ankaragücü ve Ümraniyespor Süper Lig'e Yükseldi

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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Ümraniyespor, Ankaragücü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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