Ankarakart Çevre İlçelerde de Yaygınlaşıyor - Son Dakika

AYAŞ'TA ANKARAKART DÖNEMİ BAŞLIYOR

Elektronik ücret toplama sistemi olarak bilinen ANKARAKART kullanımı Başkent'te giderek yaygınlaşıyor. EGO Otobüsleri ve Özel Halk Otobüsleri'nden sonra Ankara'nın çevre ilçelerinde hizmet veren Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) da sisteme entegre edilmeye devam ediyor. 7 Haziran 2021 Pazartesi gününden itibaren Ayaş ilçesinde hizmet veren 7 ÖTA'da ANKARAKART kullanılmaya başlanacak.

Başkent'te tek kartla ulaşım kolaylığı sağlayan ANKARAKART'ın merkezden sonra çevre ilçelerde de yaygınlaşması için çalışmalar devam ediyor.

EGO Genel Müdürlüğünün validatör kullanımının yaygınlaşması amacıyla başlattığı çalışmalar bir yandan devam ederken, çevre ilçelerde ulaşım hizmeti veren Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) da bu sisteme entegre olmaya devam ediyor. EGO Otobüsleri ve Özel Halk Otobüsleri'nden sonra ÖTA'larda da her geçen gün yaygınlaşan ANKARAKART kullanımı, 7 Haziran 2021 Pazartesi gününden itibaren Ayaş ilçesinde de başlayacak.

AYAŞ İLÇESİNDE HİZMET VEREN 7 ÖTA'DA ANKARAKART GEÇERLİ OLACAK

EGO Otobüslerinin dışında Özel Halk Otobüslerinin (ÖHO) Eylül 2019 tarihinden itibaren validatör sistemine geçtiği Ankara'da, ÖTA'lar da ANKARAKART sistemine entegre olmaya başladı.

Tek bir sistem üzerinden ücret toplanmasını amaçlayan EGO Genel Müdürlüğü yaptığı duyuru ile 7 Haziran 2021 Pazartesi gününden itibaren Ayaş ilçesinde hizmet veren ÖTA'larda da ANKARAKART'ın geçerli olacağını açıkladı.

Elektronik ücret toplama sistemine 11 Kasım'dan itibaren Çubuk ve Akyurt ilçelerinde hizmet veren 96 ÖTA'da, 21 Aralık'tan itibaren Elmadağ ve Kahramankazan'da toplam 49 ÖTA'da ANKARAKART kullanımı başlarken, şimdi de 560-3 hattında hizmet veren Ayaş Kooperatifine bağlı 7 ÖTA elektronik ücret toplama sistemine geçecek.

Ayaş'ta hizmet veren ÖTA'lara validatör sistemi takılırken, vatandaşlar bundan sonra ilçede ANKARAKART kullanarak tek kartla ulaşımlarını sağlayabilecek. EGO Genel Müdürlüğü ilerleyen süreçte, Ankara'da tüm çevre ilçelerde hizmet veren ÖTA'ları elektronik ücret sistemine dahil etmeyi ve denetim mekanizmasını güçlendirmeyi planlıyor.