Ankaralı antrenörlerden şehit babasını duygulandıran yardım - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kronik rahatsızlığı bulunduğu için sokağa çıkması kısıtlanan şehit babası İsa Kaplan'ın bahçesi, yardımına koşan Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü antrenörlerince ekime hazır hale getirildi.

Çubuk Belediyesi ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların gıda ve ilaç gibi ihtiyaçlarını gidermek için yoğun çaba gösteriyor.

Belediyenin oluşturduğu ekibe gönüllü destek veren Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü antrenörleri, bazen belediyenin istek hattına gelen ihbarları değerlendiriyor, bazen de çevrelerinden ya da öğrenci velilerinden gelen talepleri karşılıyor.

"Aklım bahçedeydi, sürekli düşünüyordum"

Yavuz Selim Mahallesi'nde kronik rahatsızlığı bulunan 63 yaşındaki şehit babası İsa Kaplan'ın torunu, dedesi bahçesini sürmek isteyince, kulübün başkanı Ahmet Koçyiğit'e haber verdi.

Kaplan'dan sağlığı için evden çıkmamasını isteyen Koçyiğit, bahçeyi kendilerinin sürüp ekebileceğini iletti. Ardından da kulüpte görevli antrenörler, bahçeyi çapa makinesi ve bellerle ekime hazır hale getirdi.

Şehit Musa Kaplan'ın babası İsa Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem nefes darlığı hem de kalp yetmezliği bulunduğunu söyledi.

Bu nedenle dışarı çıkamadığını anlatan Kaplan, "Antrenörler yardımıma koştular, bahçemi sürdüler. Allah razı olsun. Terörle mücadelede 1999'da Tunceli'de şehit olan Musa oğlumun ölüm yıl dönümünde böyle bir şey yapmaları, acımı bir nebze de olsa hafifletti." dedi.

İsa Kaplan, bahçesinin sürülmesiyle birlikte kafasının da rahatladığını vurgulayarak, "Aklım bahçedeydi, sürekli düşünüyordum. Bu da beni rahatsız ediyordu. Neredeyse ekimin mevsimi geçecekti. Allah razı olsun hepsinden, ilaç gibi geldi bana." diye konuştu.

"Şehit yakınlarının yardımına hazırız

Ahmet Koçyiğit ise salgın sürecinde spor yapamadıklarını, bahçe sürmenin kendilerine antrenman gibi geldiğini ifade etti.

Bu sayede hem spor yaptıklarını hem de şehit babasına yardım etme imkanı bulduklarını vurgulayan Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Tüm şehit yakınlarının yardımına hazırız. Bazı kahramanlar vardır, isimleri unutulmuştur ama onların hakları hiçbir zaman unutulmaz. Öğrencimizin bize bildirmesi üzerine buraya geldik. Bu şehit yakınımızın bir nebze de olsa hakkını helal ettirmeye çalışacağız. İnşallah Rabb'im makamlarını cennet eyler, bizleri de bu vesileyle onların sevabına nail eyler."

Antrenör Recep İpek de vatana faydalı olabilmek için ellerinden gelen her türlü çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Şehit babasına yardımcı olmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan İpek, "Bu zor günlerde 'kime nasıl bir faydamız olur' diye elimizden geldiğince çaba sarf ediyoruz. Evinden çıkamayan ve çıkamadığı için aklı bahçesinde kalan dedemizin bahçesinde yapılacak ne varsa onu yapıyoruz. Belledik, dikilecek fidanları diktik, ağaçların diplerini de açtık. Daha sonra da burayı ekeceğiz." ifadelerini kullandı.