Ankaralı Bendis, Afrika'nın enerjisine talip
1 saat önce
Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden Bendis Holding, Afrika'ya yatırım yapmaya hazırlanıyor.
Türkiye
'nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden Bendis Holding, Afrika
'ya yatırım yapmaya hazırlanıyor. (Kerim Ülker
)
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:49
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