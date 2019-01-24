Son Dakika Haberleri: Ankaralı Bendis, Afrika'nın enerjisine talip

Ankaralı Bendis, Afrika'nın enerjisine talip

1 saat önce

Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden Bendis Holding, Afrika'ya yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Ankaralı Bendis, Afrika'nın enerjisine talip, System.String[]
Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden Bendis Holding, Afrika'ya yatırım yapmaya hazırlanıyor. (Kerim Ülker)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:49 

Türkiye, Afrika, Ekonomi
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