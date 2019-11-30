Ankaralı berberden engellilere ücretsiz tıraş

Ankaralı berber Ercan Buyruk, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla engellilerin saç tıraşını, eğitim gördükleri merkezde ücretsiz yaptı.

Yenimahalle ilçesinde berberlik yapan Buyruk, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla Özel Can Yaren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine giderek tıraş olmak için berbere gelmekte zorlanan engellilere ücretsiz hizmet verdi.

Buyruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilere destek olmak ve toplumda farkındalık oluşturmak için bu hizmete başladığını belirtti.

Engellerin, insanların birbirine desteğiyle aşılabileceğine inandığını söyleyen Buyruk, "Engelli vatandaşların yanında olmak için bu hizmeti veriyorum. Yaşlılar Haftası'nda, 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta benzer kampanyalar düzenliyorum. Vatandaşlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve millete hizmet etmek amacıyla bunu yapıyorum." dedi.

Buyruk, yıllar önce 23 Nisan'da engelli bir çocuğun dükkanına geldiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelen engelli çocuk yeterli parası olmadığını ama tıraş olmak istediğini söylemişti. Ben de parası olmamasına rağmen çocuğu tıraş ettim. Çocuk tıraş olduktan sonra o kadar mutlu oldu ki ben o günden sonra engellileri, yaşlıları, çocukları ücretsiz tıraş etmeye başladım."

Diğer kuaförlerin de bu tür uygulamalar yapmasını istediğini ifade eden Buyruk, farklı insanlara ulaşmanın, onlara yardımcı olmanın mutluluk verici olduğunu kaydetti. Buyruk, şunları söyledi:

"Tıraş deyip geçmemek lazım. İnsanlar okula başlarken tıraş olurlar, evlenirken damat tıraşı yapılır, askerde asker tıraşı vardır. Bizler insanların kalbine, yaptığımız tıraşla gireriz. Bu kapsamda engelli kardeşlerimi tıraş ederek onların yüzündeki mutluluğu görmek benim için en güzel duygulardan biri."