Ankaralı Coşkun, müzik şirketinden 60 bin lira istedi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ankaralı Coşkun, müzik şirketinden 60 bin lira istedi - Son Dakika Magazin

Ankaralı Coşkun, müzik şirketinden 60 bin lira istedi

7 saat önce

Ankaralı Coşkun'un sözleşmeyi imzaladığı 2014'ten itibaren önemli bir gelir kaybı olduğunu dilekçesinde anlatan avukatı, "Davalı şirket başka sanatçılara sağladığı imkanları Ankaralı Coşkun'dan esirgeyerek manevi olarak yıkıma uğramasına sebep olmuştur.

Ankaralı Coşkun, müzik şirketinden 60 bin lira istedi, System.String[]

Ankaralı Coşkun'un sözleşmeyi imzaladığı 2014'ten itibaren önemli bir gelir kaybı olduğunu dilekçesinde anlatan avukatı, "Davalı şirket başka sanatçılara sağladığı imkanları Ankaralı Coşkun'dan esirgeyerek manevi olarak yıkıma uğramasına sebep olmuştur. Sözleşmenin geçersiz olduğu ve haklı nedenlerle fesih edildiğinin tespiti ile 60 bin lira tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz" dedi.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:28 
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