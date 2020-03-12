Ankaralı Coşkun, müzik şirketinden 60 bin lira istedi

Ankaralı Coşkun'un sözleşmeyi imzaladığı 2014'ten itibaren önemli bir gelir kaybı olduğunu dilekçesinde anlatan avukatı, "Davalı şirket başka sanatçılara sağladığı imkanları Ankaralı Coşkun'dan esirgeyerek manevi olarak yıkıma uğramasına sebep olmuştur. Sözleşmenin geçersiz olduğu ve haklı nedenlerle fesih edildiğinin tespiti ile 60 bin lira tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz" dedi.