Ankaralı Esnaftan Sosyal Konut Projesine Tepki: "Devlet Memuruna Endekslemişsin Bu İşi. Bana Kaç Para Zam Gelecek, Nasıl Kalkacağım Altından?" - Son Dakika
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Ankaralı Esnaftan Sosyal Konut Projesine Tepki: "Devlet Memuruna Endekslemişsin Bu İşi. Bana Kaç Para Zam Gelecek, Nasıl Kalkacağım Altından?"

29.09.2022 17:11

Ankaralı esnaf, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’ya hayat pahalılığından yakınırken iktidarın sosyal konut projesini eleştirdi. Esnaf, “Gidişimiz iyi değil, 25 kuruşluk yumurta olmuş 3 lira… TOKİ hayali bir ev. Ben kaç para ödeyeceğim? Bana bunlara bir açıklık getir. Orada 3 bin lira rakam vermişsin bunu 240 ile çarptığın zaman 850 ama devlet memuruna endekslemişsin bu işi. Bana kaç para zam gelecek, nasıl kalkacağım altından?” dedi.

Ankaralı esnaf, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'ya hayat pahalılığından yakınırken iktidarın sosyal konut projesini eleştirdi. Esnaf, "Gidişimiz iyi değil, 25 kuruşluk yumurta olmuş 3 lira… TOKİ hayali bir ev. Ben kaç para ödeyeceğim? Bana bunlara bir açıklık getir. Orada 3 bin lira rakam vermişsin bunu 240 ile çarptığın zaman 850 ama devlet memuruna endekslemişsin bu işi. Bana kaç para zam gelecek, nasıl kalkacağım altından?" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, bugün Başkent'te esnaf ziyareti yaptı. Kaya'nın sohbet ettiği bir esnaf, hayat pahalılığından dert yanarak, şöyle konuştu:

"GİDİŞİMİZ İYİ DEĞİL, 25 KURUŞLUK YUMURTA OLMUŞ 3 LİRA"

"Eskiden kuyruk bekledik, kuyruğa girdik ama şimdi yok mu? Eskiden ambargo vardı kuyruk vardı eyvallah. Ama şimdi ambargo yok, hiçbir şey yok kuyrukta bekliyoruz. Alım gücü yok. Ben cebime giren, çıkan paraya bakarım. Gidişimiz iyi değil, 25 kuruşluk yumurta olmuş 3 lira."

İktidarın açıkladığı dar gelirliye sosyal konut projesini eleştiren esnaf, şunları dile getirdi:

"DEVLET MEMURUNA ENDEKSLEMİŞSİN BU İŞİ. BANA KAÇ PARA ZAM GELECEK, NASIL KAKACAĞIM ALTINDAN?"

"TOKİ blokları resmen kandırmaca, aldatmaca, başka bir şey değil. Çocuğum baba eve yazılayım mı, param boşa gitmesin dedi. Tamam yazılalım da ev nerede? Hayali bir ev. Ben kaç para ödeyeceğim? Bana bunlara bir açıklık getir. Orada 3 bin lira rakam vermişsin bunu 240 ile çarptığın zaman 850 ama devlet memuruna endekslemişsin bu işi. Bana kaç para zam gelecek, nasıl kalkacağım altından? Ne olacaksa 10 yıldan sonra olacak kimse onun farkında değil. 10 yıl şeffaf gibi gidecek ama 10 yıl sonra öyle bir katlanmaya başlayacak ki. Bu konutun adı dar gelirliye vatandaşa ama benim çevremde öyle insanlar var ki trilyonlarla oynuyor eve yazılmış nasıl olacak bu iş? Benim bir evim ve arabam var ama olmayan alsın yazık günah değil mi? Ama yobazız, gözümüz doymaz."

Kaya da esnafa, konut projesiyle ilgili "Bugün alabilen alsın, sizin de desteklerinizle 10 ay sonra biz geliyoruz bu söylediğin sorunu çözmek boynumuzun borcu" dedi.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankaralı Esnaftan Sosyal Konut Projesine Tepki: 'Devlet Memuruna Endekslemişsin Bu İşi. Bana Kaç Para Zam Gelecek, Nasıl Kalkacağım Altından?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankaralı Esnaftan Sosyal Konut Projesine Tepki: "Devlet Memuruna Endekslemişsin Bu İşi. Bana Kaç Para Zam Gelecek, Nasıl Kalkacağım Altından?" - Son Dakika
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