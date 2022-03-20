Ankaralı esnaf, öğrencilerle el ele vererek engellilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Ankaralı esnaf Onur Özdemir, engellilere akülü ve tekerlekli sandalye almak için ilkokul çocuklarıyla beraber yaklaşık 7 ton plastik mavi kapak topladı.

Pursaklar ilçesinde lokanta işleten Özdemir, yaklaşık 3 yıldır okulları gezerek çocukları Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinin plastik kapak kampanyasına katılmaları ve geri dönüşüme katkı vermeleri için teşvik ediyor.

Velilerin ve öğretmenlerin de desteğini alan Özdemir, belirli sayıda kapak getirenlere ücretsiz çorba ikram ediyor.

Özdemir, "hayatın engellerine kapak olsun" sloganıyla yürüttüğü kampanya süresince yaklaşık 7 ton ağırlığında plastik mavi kapak topladı.

Kapaklar, depodan tıra yüklenerek, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine ulaştırılmak üzere İstanbul'a gönderildi. Tır şoförü Halil Durukan nakliye için ücret almadı.

Özdemir, derneğin kampanyası çerçevesinde verilecek tekerlekli sandalyeleri Ankara'daki ihtiyaç sahibi engellilere dağıtacak.

"Annesini babasını yanına alıp kapak getiren çocuklar oluyor"

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara küçük yaşta bu alışkanlıkların kazandırılmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Okulları gezerek öğrencileri kapakların geri dönüşümüyle ilgili bilgilendirdiğini belirten Özdemir, "2019 yılından beri topluyoruz. Ancak pandemi bizi yavaşlattı. Okulları gezdik. Öğrenciler topladıkları kapakları bize verdiler. Biz de onlara çorba ve tatlı ikram ettik. Onları bilinçlendirip bazen de palyaçoyla eğlendirdik." diye konuştu.

Özdemir, projedeki amacının çocukları bilinçlendirmek olduğunu dile getirerek, "Ağaç yaşken eğilir. İlkokul öğrencilerine bunu erkenden alıştırmaya çalıştım. Hala annesini babasını yanına alıp kapak getiren çocuklar oluyor. Amacım da buydu. Çocuklar toplayacaklar, buna alıştılar." diye konuştu.

Başlattığı projenin rekor kırdığına inandığını belirten Özdemir, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

İlkokul öğretmeni Elif Çiftçi ise kampanyayı duyduklarında kayıtsız kalamadıklarını belirterek, öğrencilerin canla başla çeşitli yerlerden topladıkları kapakları getirdiklerini söyledi.

Çizdikleri resimleri de toplanan kapakların bulunduğu poşetlere koyan ilkokul öğrencileri Elifnaz Karakaş ve Behiye Nur Yavuz ise engellilere umut olmak için kapakları topladıklarını ve onlar mutlu olursa kendilerinin de mutlu olacaklarını ifade ettiler.