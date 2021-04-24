Ankaralı ev hanımı, hobi amaçlı aldığı 12 civcivle bir yılda kaz çiftliği sahibi oldu - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan ve hobi amaçlı aldığı 12 civcivle kaz yetiştiriciliğine ilk adımı atan ev hanımı İlknur Türkmen, bir yılda çiftlik kurdu.

Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Türkmen, Kovid-19 salgını sürecinde astım hastası olması nedeniyle tedbirlere uyarak evinde vakit geçirmeye başladı.

Bu sırada pazarda gördüğü kaz yavrularını çok şirin bulan ve onları beslemeye karar veren Türkmen, hobi amaçlı başladığı kaz yetiştiriciliğinde hayvanın yumurtasına ve etine talebin çok yüksek olduğunu gördü.

Bir yılda 300 hayvanlık sürüye ulaşan, yumurta ve etlik hayvan siparişlerine yetişmeye çalışan Türkmen, kendisi gibi kaz yetiştirmek isteyenlere de yumurta vermeye başladı.

"Kazlar sayesinde para kazanmanın mutluluğunu yaşadım"

İlknur Türkmen, AA muhabirine, işine kazanç elde etmek amacıyla başlamadığını ancak kaz etine ve yumurtalara talebin yüksek olduğunu görerek hayvan sayısını artırdığını dile getirerek, "Kaz yetiştiriciliği sayesinde hayatımda ilk kez para kazanmanın mutluluğunu yaşadım." dedi.

Eşinin asgari ücretle çalıştığını, bu nedenle kazdan elde ettiği gelirin aile ekonomisine önemli katkı sağladığını aktaran Türkmen, şunları belirtti:

"Pandemi süresine de denk gelen kaz yetiştirme merakım sayesinde hem evimde durdum, sağlığımı korudum hem hoşça vakit geçirdim hem de kazanç elde etmeye başladım. İsteyen herkese hem kaz hem de damızlık kaz yumurtası veriyorum. Kuluçka makinem yok, ben de başkasının makinesini kullanarak yavru elde ediyorum. Bu işi imkanlarım ölçüsünde daha da büyütmek istiyorum."

Kazın etinin ve yumurtasının çok lezzetli ve faydalı olduğunu aktaran Türkmen, "Bahçemdeki kaz sayısı 300'e kadar çıktı, bunun 200'ünü geçtiğimiz ay sattım. Yerli ve linda türlerinde iki cins kaz yetiştiriyorum. Salgın döneminde kazlarla uğraştığım için hiç sıkılıp bunalmadım. Onlarla aynı çocuklarım gibi ilgileniyorum. Her günüm bu şekilde dolu dolu geçiyor." dedi.

Türkmen, yetiştirdiği kazların 3-4 kilogram ağırlığa ulaştığını ve büyüklüklerine göre 150-200 liradan alıcı bulduğunu bildirerek, kaz yumurtasının tanesinin ise 8 liradan satıldığını sözlerine ekledi.