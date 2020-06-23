Ankaralı fotoğraf sanatçısı Erhan US bir yılda 20 ülkede sergi açtı - Son Dakika

Ankaralı fotoğraf sanatçısı Erhan US bir yılda 20 ülkede sergi açtı

Ankaralı fotoğraf sanatçısı Erhan Us, fotoğraf çekme merakıyla yıllar içinde gelişen çalışmalarını bir yılda 20 ülkedeki 70'e yakın sergide sanatseverlerle buluşturdu.

Ankaralı fotoğraf sanatçısı Erhan Us, fotoğraf çekme merakıyla yıllar içinde gelişen çalışmalarını bir yılda 20 ülkedeki 70'e yakın sergide sanatseverlerle buluşturdu.

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Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) üyesi Erhan Us, turizm eğitimi ile başladığı turizm kariyerinin ardından dijital marka üzerine çalışmalar yürüttü.

Yıllardır gezdiği ülkelerde fotoğraf çeken, aldığı eğitimlerle teknik açıdan donanım kazanan 33 yaşındaki Us, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde sanatçıların tercih ettiği dijital sergilere yönelen sanatçılardan biri oldu.

Dokuzuncu kişisel ve ilk dijital sergisi "Mute"yi açan sanatçı, Pinelo Art Gallery tarafından, Cem Aggelos Üstüner küratörlüğünde, ArtSteps uygulaması aracılığıyla eserlerini sergiliyor.

Erhan Us, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstalasyonlarının yeni olduğunu, profesyonel olarak fotoğraf üzerine çalışmalarının ise 2010'dan beri devam ettiğini söyledi.

Eserlerinde, gözlemlerini ve sosyolojik olguları görsel olarak ifade ettiğini kaydeden genç sanatçı, çok sergi açması ve üretmekten vazgeçmemesinin sebebinin düşünce ve bilginin sınırlarını zorlamak istemesi olduğunu belirtti.

Kavramsal yerleştirmeler, fotoğraf ve tablolarının ABD, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Brezilya, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İtalya, İspanya, İsveç, İsviçre, Japonya, Kanada, Macaristan, Singapur, Slovakya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan olmak üzere 20 ülkede, 70'in üzerinde sergi ve festivalde sunulduğunu belirten Us, bazılarının halen sergilenmeye devam ettiğini aktardı.

Erhan Us, dünyanın ve Türkiye'nin pek çok yerinde sergiler açıldığını fakat sanatın anlattıklarından ziyade, statü sembolü olarak görülmesinin, özellikle fuarların adeta mutfak alışverişine dönüşmesinin içeriğe büyük zarar verdiğini belirterek, "İçerik anlamı derin eserler, piyasada yeterince süslü algılanmadığı için sıklıkla hak ettiği ilgiyi görmüyor. Bu noktada da toplumdaki geleneksel anlayışla, daha sarsıcı sanat anlayışları arasında sürekli bir çatışma var." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisi gibi üreten ve genç sanatçılara da tavsiyelerde bulunan Us, "Toplumlarımızın başarı kavramı trajik bir biçimde kapitalist anlayış ile şekillenmiş durumda. Bir kitabın başarısı yazılmasıdır, bir eserin başarısı üretilmesidir. İnsanlığa yaptığınız katkıdır başarı, kaç adet satıldığı değil. Dolayısıyla sanatçının üretimini bu tür kriterlerle yavaşlatmaması gerekiyor. Eserin satmaması, kabul görmemesi gibi endişeler insanı görünmez kafeslere hapseder. Ancak kabullenilme endişesinden arındığımızda özgür oluruz. Gençler korkmamalı ve bu endişeden arınmalı." diye konuştu.

"Dijitale yönelim, sanatçıların kendi sergisini oluşturabilmesine olanak sağladı"

Erhan Us, Kovid-19 sürecinde dijital ortamda pek çok sergi açıldığını, bunun da evde zaman geçirme mecburiyetinde dijital okuryazarlığı artırdığını kaydetti.

Sanatçıların bundan sonraki süreçte dijital sergiler konusunda "Teknolojiyle aram iyi değil." bahanesini öne süremeyeceklerini belirten Us, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijitale yönelim, sanatçıların kendi sergisini oluşturabilmesi anlamında eserin seçilme ve sergi içeriğinin oluşturulma sürecini basitleştirerek bu mecrada bir genişlemeye sebep oldu. Bir günde çekilen milyonlarca basit fotoğraf, nasıl ki fotoğraf sanatına darbe vurmuyorsa, kalitesiz işlerin artacağını hissettiren dijital sergiler de anlamı, derdi ve derinliği olan eserlere zarar vermez. Belki biraz aradan sıyrılmalarını geciktirebilir ancak sermayenin ve popülaritenin hangi sanatçının daha ünlü olacağına yön verdiği düşünüldüğünde, sözünü etmeye bile değmez. Pandemi döneminde açılan, dokuzuncu kişisel ve ilk dijital sergim 'Mute', Pinelo Art Gallery tarafından, Cem Aggelos Üstüner küratörlüğünde, ArtSteps uygulamasında izleyici ile buluştu. Uygulama içinde Erhan US yazdığınızda bütün akıllı cihazlardan, bilgisayarınızdan veya sanal gerçeklik gözlüğü ile izlenebilir."

Ankara, Genç, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ankaralı fotoğraf sanatçısı Erhan US bir yılda 20 ülkede sergi açtı - Son Dakika

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