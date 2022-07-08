Ankaralı gazeteciler Aladağlar'da zirve tırmanışı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ankaralı gazeteciler Aladağlar'da zirve tırmanışı gerçekleştirdi

08.07.2022 15:07
Ankaralı gazeteciler Aladağlar'da zirve tırmanışı gerçekleştirdi

Ankaralı gazeteciler, Türkiye'nin önemli dağcılık merkezlerinden Niğde'deki Aladağlar'da Kızılkaya ve Emler zirvesine tırmandı.

Ankaralı gazeteciler, Türkiye'nin önemli dağcılık merkezlerinden Niğde'deki Aladağlar'da Kızılkaya ve Emler zirvesine tırmandı.

Gazetecilerden oluşan 14 kişilik ekip, ilk olarak Çamardı ilçesindeki Çukurbağ ve Burç köylerini ziyaret etti.

Burç Ortaokulunun badanasına yardım eden gazeteciler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla alınan bayram hediyesi spor ayakkabıları öğrencilere dağıttı.

Fiziksel engelli öğrenci Recep Karaca, okulun girişine rampa yapılmasını istediğini söyledi.

Okulun müdürü İbrahim Topakoğlu da yardımlar için gazetecilere teşekkür etti.

Daha sonra kamp alanına geçen ve geceyi burada geçiren gazeteciler, iki ekibe ayrılarak sabah erken saatte tırmanışa başladı.

İlk ekip Aladağlar'ın en yüksek zirvesi Kızılkaya'ya, ikinci ekip ise Emler'e tırmanış gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Çamardı, Türkiye, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankaralı gazeteciler Aladağlar'da zirve tırmanışı gerçekleştirdi - Son Dakika

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