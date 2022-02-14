Ankaralı gazeteciler yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika

Çubuk Belediyesi ile Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından organize edilen etkinlikte Ankara'nın çeşitli ilçelerinde çalışan gazeteciler, olumsuz hava şartlarından etkilenen yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Karagöl Tabiat Parkı ve çevresinde düzenlenen program hakkında bilgi veren Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Genel Başkanı İbrahim Gökdemir, kar ve soğuk hava nedeniyle özellikle yaban hayvanlarının aç kaldığına dikkati çekti.

Gökdemir, "Biz gazeteciler olarak özellikle çevremizde yaşayan sokak hayvanlarına hassas davranıyoruz. Aynı hassasiyeti yaban hayvanlarına yönelikte yapalım istedik." dedi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla yemleme programına katıldığını dile getiren gazetecilerden Orhan Yılmaz, yaban hayvanlarının bu zorlu hava şartlarında yaşaması için herkesin yemleme çalışması yapması gerektiğini kaydetti.

Yüksek kesimlerde kışın halen devam ettiğini ifade eden gazetecilerden Cansel Yıldız da "Merkezde bu kadar kar olmasa da bu bölgede yoğun kar var. Bu karda hayvanlar aç kaldığı için onlara yemek getirdik, ekmek getirdik ve şimdi de onların dağıtımını yapıyoruz." diye konuştu.

Gazetecilerden Adem Orman ise Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a teşekkür etti.