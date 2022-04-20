Ankara'nın usta habercileri, 17 yıl önce NTV'nin emektar kameramanı İsmail Köşeli'nin başlattığı geleneksel iftar davetinde aynı sofrada bir araya geldi.
Geleneksel hale gelen iftar buluşması pandemi sebebiyle 2 yıl ertelenmişti. Yaklaşık 120 basın emekçisi, Ramazan ayında 2 yıl sonra yeniden buluşarak hasret giderdi.
Gazetecilerin yoğun katılım gösterdiği buluşmada sohbet koyuydu. Gazeteciler geleneksel iftar buluşmasını fotoğraflarla ölümsüzleştirerek birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.
İftar sofrasında, hayatını kaybeden basın emekçileri de dualarla anıldı.
Son Dakika › Güncel › Ankaralı gazeteciler 17 yıldır süren geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika