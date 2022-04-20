Ankaralı gazeteciler 17 yıldır süren geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika
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Ankaralı gazeteciler 17 yıldır süren geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi

20.04.2022 01:20
Ankaralı gazeteciler 17 yıldır süren geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi

Ankara'da usta haberciler, 17 yıldır devam eden geleneksel iftar davetinde bir araya geldiler. Pandemi nedeniyle 2 senedir gerçekleştirilemeyen iftar yemeğine 120 basın emekçisi katıldı. Birbirleriyle hasret gideren gazeteciler, etkinliği bir de fotoğrafla ölümsüzleştirdiler.

Ankara'nın usta habercileri, 17 yıl önce NTV'nin emektar kameramanı İsmail Köşeli'nin başlattığı geleneksel iftar davetinde aynı sofrada bir araya geldi.

GENİŞ KATILIM OLDU

Geleneksel hale gelen iftar buluşması pandemi sebebiyle 2 yıl ertelenmişti. Yaklaşık 120 basın emekçisi, Ramazan ayında 2 yıl sonra yeniden buluşarak hasret giderdi.

Ankaralı gazeteciler 17 yıldır süren geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi

BİRLİK VE BERABERLİĞİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Gazetecilerin yoğun katılım gösterdiği buluşmada sohbet koyuydu. Gazeteciler geleneksel iftar buluşmasını fotoğraflarla ölümsüzleştirerek birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

İftar sofrasında, hayatını kaybeden basın emekçileri de dualarla anıldı.

Ankaralı gazeteciler 17 yıldır süren geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi
Ankaralı gazeteciler 17 yıldır süren geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi
Ankaralı gazeteciler 17 yıldır süren geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi
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Ankara, İftar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankaralı gazeteciler 17 yıldır süren geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika


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