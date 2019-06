Ankaralı İncifer'e, Derecik'te 2 gün 2 gecelik aşiret düğünü

ANKARALI üniversite mezunu İncifer Can (27), komiser yardımcılığı sınavı sırasında tanıştığı Mustafa Güney (30) ile Hakkari 'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde 2 gün 2 gece süren aşiret düğünü ile dünyaevine girdi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matematik Bölümü'nde geçen yıl mezun olan İncifer Can, atanamayınca komiser yardımcılığı sınavına girdi. Can, kendisi gibi sınava gelen Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Mustafa Güney ile tanıştı. Güney, Ankara 'yı bilmediği için tanıştığı Can'dan hangi otelde kalacağı konusunda yardım istedi. Bu şekilde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, kısa süre sonra evlenmeye karar verdi. Çift, ailelerinin de rızasını alıp, nişan hazırlıklarına başladı. Nişan töreni gelinin memleketi Ankara'da geçen ay yapıldı. Çiftin, düğünleri ise damadın memleketi Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesindeki Umurlu köyünde gerçekleşti. Çift, geçen hafta içi yapılan ve 2 gün 2 gece süren düğün ile evlendi. Daha önce terör olaylarıyla gündeme gelen Umurlu köyünde damat Güney'in mensubu olduğu Gerdi aşiretinin geleneklerine göre yapılan düğüne Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya , gelin ve damadın yakınları ile çok sayıda davetli katıldı. Davetliler Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekerken, gelin ve damada takı takıldı. Düğüne gelen gelinin yakınları da Ankara müzikleri eşliğinde oynadı.'DERECİK'İ ÇOK SEVDİM'Gelin İncifer Güney, komiser yardımcılığı sınavında eşi ile tanıştıklarını belirterek, "Sınav sadece Ankara'da yapılıyor. Eşimle o gün mülakat için giderken tanıştık. Daha sonra görüşmeye başladık. Derecik'i ilk gelmeme rağmen çok sevdim. Gördüğüm kadarıyla güvenlikle ilgili bir sıkıntı yok. Her şey çok olağan. Ankara'da hayat nasıl devam ediyorsa, burada da aynı şekilde devam ediyor"dedi.Damat Mustafa Güney ise "Eşimin de belirttiği gibi Ankara'da komiser yardımcılığı sınavlarına katıldık ve orada tanıştık. İlk kez gittiğim için Ankara'yı çok bilmiyordum. Mülakat sınavlarından sonra rahat edebileceğim bir otel, bir pansiyon için kendisinden yardım istedim. Hani derler ya; insan evleneceği insanı biraz da hisseder.Tam da öyle oldu. Kendisiyle bir süre görüştükten sonra niyetimi belli ettim. Evlenme kararı aldık. Ailesiyle görüştüm, tanıştım. Sonra ikimizin aileleri tanıştı. Ankara'da nişan törenimizi yaptık. Derecik'te de düğünümüzü yaptık. Gelinin ailesini Derecik'e davet ettim. Onlar da bizim kültürümüzü, düğünlerimizi görsünler istedim. Eminim onlar da memnun kalmışlardır. Düğünümüze gelen bütün konuklarımıza teşekkür ederim" diye konuştu. Çiftin girdikleri komiser yardımcılığı mülakatında başarılı olamadığı öğrenilirken, gelinin öğretmenlik için atama beklediği belirtildi.

