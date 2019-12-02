Ankaralı iş dünyası büyümeden memnun

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ekonomisinin durgunluktan çıktığını ve yüzünü yeniden büyümeye çevirdiğini belirterek, "İç talepte canlanmayla birlikte büyüme çizgisinde pozitif tarafa geçildi." ifadelerini kullandı.

Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, yılın üçüncü çeyrek büyüme verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Baran, Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyüme kaydettiğini anımsatarak, Türkiye ekonomisinin durgunluktan çıktığını, yüzünü yeniden büyümeye çevirdiğini belirtti.

Geçen yılın ortalarında gerçekleşen kur merkezli saldırıların Türkiye ekonomisini yavaşlattığını hatırlatan Baran, "Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verileri gösteriyor ki kur saldırılarının yarattığı tahribat geride kaldı. İç talepte canlanmayla birlikte büyüme çizgisinde pozitif tarafa geçildi. Hedef güçlü Türkiye." ifadelerini kullandı.

Baran, yılın birinci ve ikinci çeyreklerinde daralma yaşayan Türkiye ekonomisinin, üçüncü çeyrekte inşaat hariç tüm sektörlerde toparlanma eğilimi gösterdiğini bildirdi.

Bu verilerle yıl sonu için büyüme rakamına ilişkin tahminlerin de pozitife çevrildiğini ifade eden Baran, şunları kaydetti:

"Geçen yılın ortalarında başlayan ve tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altında alan ekonomik durgunluk ile ekonomimize yapılan saldırılar, hukümetimiz tarafından zamanında alınan tedbirler ve reel sektöre sağlanan destekler sayesinde atlatıldı. En kötü günleri geride bıraktık. Türkiye yapısal dönüşümünü sağlama çabası içindeyken kur merkezli saldırılarla karşı karşıya kaldı. Ancak bu süreçte çizdiği rotada değişiklik yapmadı ve dışa bağımlılığı en aza indirecek ve katma değeri yüksek üretim ve ihracatı yapacak tedbirler alıp, düzenlemeleri hayata geçirdi. Kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış. Türkiye'ye saldıranlar aynen savunma sanayi üretiminde olduğu gibi Türkiye'yi üretimin her alanında, ileri teknoloji ve yerli üretebilir bir program çalışmasına soktu."

-"Yatırımları teşvik eden reformlara öncelik verilmeli"

ASO Başkanı Nurettin Özdebir de açıklanan pozitif büyüme ile Türkiye ekonomisinin resesyondan çıktığını belirterek, "Bundan sonraki süreçte önemli olan büyümenin sürdürülebilir olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Politika yapıcıların yatırımları teşvik eden reformları önceliklendirmesi isteyen Özdebir, sağlıklı büyümenin, üretim odaklı, yüksek katma değer yaratan ve ithalata bağımlı olmayan bir üretim modeli ile gerçekleşeceğini vurguladı. Özdebir, "Kalıcı büyüme için yatırımları teşvik eden reformlara öncelik verilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

"Yılın tamamını pozitif bitireceğimizden eminim"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyüme kaydetmesini olumlu olarak değerlendirdi.

Açıklanan büyüme rakamının beklentiler doğrultusunda olduğunu vurgulayan Palandöken, "Dördüncü çeyrekte de yüzde 3-4 arası bir büyüme olacağını tahmin ediyoruz. Yılın tamamını pozitif bitireceğimizden eminim." ifadelerini kullandı.

GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu, büyüme verisinin üretim ve istihdama yansıyacağına inandıklarını belirtti. Türkiye ekonomisindeki küçülme döneminin sona erdiğini bildiren Allıoğlu şunları kaydetti:

"Piyasa beklentisinin bir miktar altında olsa da üçüncü çeyrekte ekonomimiz büyüdü ve ekonominin genelindeki büyümenin bu çeyrekten daha hızlı olacağını düşünüyoruz. Bizlerin arzusu üretim ve ihracata dayalı sürdürülebilir bir büyüme sağlanmasıdır. Büyümenin nitelikli olması mutlaka üretim ve istihdamı da artıracaktır. Yılın üçüncü çeyreğinde yeniden büyüme trendine girmemiz heyecan verici ancak sürdürülebilir, yüksek ve nitelikli olması temel hedefimiz olmalıdır. Bu sayede ekonomide ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşılabilir."