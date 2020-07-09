Ankaralı iş insanı Gürsoy, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu - Son Dakika

Ankaralı iş insanı Gürsoy, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
ELAZIĞ'daki depremin ardından hasarlı binaların yıkım çalışmasını yürüten yüklenici firma sahibi Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol (36), kaldığı otel odasında ölü bulundu.
ELAZIĞ'daki depremin ardından hasarlı binaların yıkım çalışmasını yürüten yüklenici firma sahibi Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol (36), kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Olay, kent merkezindeki Sürsürü Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. Elazığ'da 24 Ocak günü meydana gelen 6.8'lik depremin ardından hasarlı binalarının yıkım çalışmasını yapan yüklenici firma sahibi Ankaralı iş insanı Ertem Gürsoy'a ulaşamayan çalışanları, meraklanarak kaldığı otele geldi. Çalışanların durumu bildirmesinin ardından otel görevlileri, Gürsoy'un bulunduğu odaya gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca odaya giren görevliler, Gürsoy'u, hareketsiz halde bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Ertem Gürsoy'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Gürsoy'un cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri otel odasında inceleme başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 17:39 Kaynak: DHA
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