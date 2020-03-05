Ankaralı kadın ressamların 50. yıl sergisi ÇSM'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankaralı kadın ressamların 50. yıl sergisi ÇSM'de - Son Dakika

Ankaralı kadın ressamların 50. yıl sergisi ÇSM'de

6 saat önce

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara Kadın Ressamlar Derneği'nin 50. kuruluş yılında geleneksel Dünya Kadınlar Günü Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor.

Ankaralı kadın ressamların 50. yıl sergisi ÇSM'de, System.String[]

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara Kadın Ressamlar Derneği'nin 50. kuruluş yılında geleneksel Dünya Kadınlar Günü Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor.


Ressam Naciye İzbul tarafından 1970 yılında Ankaralı kadın ressamları bir çatı altında buluşturmak amacıyla Türkiye'nin ilk kadın sanatçı derneği olarak kurulan Ankara Kadın Ressamlar Derneği'nin başkanı Ressam İnci Sarıaslan, geleneksel olarak her yıl Dünya Kadınlar Günü öncesinde açılan serginin 50'ncisinde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Derneğin 1971 yılı kayıtlı üyesi Feyha Özsoy da Atatürk'ün güven duyduğu Türk kadınının her alanda kendini ispatladığını ifade ederek, Avusturya'da açılan bir sergi ile ilgili anısını hiç unutamadığını belirtti. Özsoy, UNESCO aracılığı ile gittikleri Avusturya'da kendilerini kapıda karşılayan Viyana Sanat Akademisi Başkanının, "Atatürk'e bir kez daha saygı duydum, onun ülkeye neler kazandırdığını siz sanatçı kadınları görünce bir kez daha anladım" ifadelerini kullandığını katılımcılarla paylaştı.


Etkinlikte eski dernek başkanlarından Çiğdem Güler'e ve üyelikte 20 yılını dolduran Ayperi Çetin'e plaketlerini takdim eden Dernek Başkanı Sarıaslan, sergiye katılan 78 sanatçıya teşekkür etti.


Ankara Kadın Ressamlar Derneği'nin 50. geleneksel sergisi 9 Mart'a kadar Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ziyarete açık olacak. - ANKARA

Dünya Kadınlar Günü, Çankaya Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:00 Kaynak: İHA
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