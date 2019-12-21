Ankaralı kadınlar mutluluğu bu festivalde buldu - Son Dakika
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Ankaralı kadınlar mutluluğu bu festivalde buldu

6 saat önce

Ankaralı kadınlar mutluluğu Altınpark Expo Center'da düzenlenen festivalde buldu.

Ankaralı kadınlar mutluluğu bu festivalde buldu, System.String[]

Ankaralı kadınlar mutluluğu Altınpark Expo Center'da düzenlenen festivalde buldu.


Ankara Altınpark Expo Center'da düzenlenen "mutluluk festivali" kadınlardan yoğun ilgi gördü. 7'den 70'e herkesin akın ettiği festivalde giyimden aksesuara, çantadan ayakkabıya kadar çeşitli ürünler alışveriş meraklılarıyla buluştu. Festivalde çocuklarla ve çantalarla saatlerce eşlerini bekleyen beyler de dikkat çekti.


Alışveriş yaparken mutlu olduklarını söyleyen hanımlar, fiyatlardan memnun olduklarını ve bu fırsatları kaçırmak istemediklerini dile getirdi. 300 TL alışverişe bir çekiliş hakkının verildiği festivalin sonunda ise bir şanslı kişiye otomobil hediye edilecek. - ANKARA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:37 Kaynak: İHA
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