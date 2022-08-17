Ankaralı Namık öldü mü? Ankaralı Namık kimdir? Ankaralı Namık nerelidir? - Son Dakika
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Ankaralı Namık öldü mü? Ankaralı Namık kimdir? Ankaralı Namık nerelidir?

17.08.2022 11:15
Ankaralı Namık öldü mü? Ankaralı Namık kimdir? Ankaralı Namık nerelidir?

Birçok dinleyicisi ve seveni bulunan Ankaralı Namık öldü mü? Sorusu, sevenleri ve dinleyenleri tarafından sıkça sorulmaktadır. Peki Ankaralı Namık öldü mü? Ankaralı Namık kimdir? Ankaralı Namık nerelidir?

Sevenleri ve dinleyenleri tarafından son zamanlarda oldukça sık gündeme gelen Ankaralı Namık öldü mü? Sorusunu birçok kişi sormaktadır. Birçok kişi Ankaralı Namık'ın hayatta olup olmadığını merak ediyor. Peki Ankaralı Namık öldü mü? Ankaralı Namık kimdir? Ankaralı Namık nerelidir?

ANKARALI NAMIK ÖLDÜ MÜ?

Ankaralı Namık, 18 Ekim 2015 yılında hayatını kaybetmiştir. Ankara'da evinin bahçesinde ölü olarak bulunan Ankaralı Namık için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Araştırmalar sonucunda Ankaralı Namık'ın ölüm sebebi kaza sonucu düşme olarak belirlendi. Çevresindeki insanların ifadelerine göre Ankaralı Namık'ın intihar etmesi için herhangi bir psikolojik veya maddi bir probleminin olmadığı söylediler.

ANKARALI NAMIK KİMDİR?

Ankaralı Namık, 30 Nisan 1976 yılında dünyaya gelmiştir. Türk müzisyen, söz yazarı, televizyon programcısı, bestekâr ve oyuncudur. Malatya İnönü Üniversitesi, Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra kendi mesleğini icra etmek yerine müziğe yönelmeyi tercih etmiştir.

ANKARALI NAMIK ALBÜMLERİ VE SİNGLE'LARI

Albümler

[2005] Ankaralı Namık - Hadi Çıkta Gel

[2005] Ankaralı Namık - Salla Bidenem Salla

[2006] Ankaralı Namık - Arabada Beş Evde Onbeş

[2006] Ankaralı Namık - Hovarda

[2006] Ankaralı Namık - Yapıştır Koçum - Nassı Yani

[2007] Ankaralı Namık - Ah Babam Sağ Olsaydı

[2007] Ankaralı Namık - Vay Aslanım Vay

[2010] Ankaralı Namık - Dar Geldi Sana Ankara

[2011] Ankaralı Namık - Seviyorsan Bak Yüzüme & Mezar Taşları

[2012] Ankaralı Namık - Uyuma Dayı Paranı Çalarlar

[2013] Ankaralı Namık - Oğlumun Tabancası & Tak Tak Eder Amcası

[2014] Ankaralı Namık - Utanmadın Mı

[2014] Ankaralı Namık - Ananın Hayrına Ver

[2015] Ankaralı Namık - Bayrama Gidiyorum

Singlelar

[2015] Ankaralı Namık - Sakla Gözyaşını Annem

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