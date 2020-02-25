Ankaralı öğrenciler kariyer fuarında üniversiteleri tanıdı - Son Dakika
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Ankaralı öğrenciler kariyer fuarında üniversiteleri tanıdı

6 saat önce

Başkentte üçüncüsü düzenlenen "Geleceğimde Ben de Varım Kariyer Fuarı"na farklı illerden 30 üniversite katıldı.

Ankaralı öğrenciler kariyer fuarında üniversiteleri tanıdı, System.String[]

Başkentte üçüncüsü düzenlenen "Geleceğimde Ben de Varım Kariyer Fuarı"na farklı illerden 30 üniversite katıldı.

Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından Yenimahalle Kaymakamlığı desteğiyle Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlediği fuara katılan 30 üniversitenin halkla ilişkiler ve tanıtım birimi temsilcisi katıldı. Fuarda, üniversiteler için tanıtıcı broşürler dağıtıldı, üniversitelerin eğitim sistemi ve sağladığı avantajlar hakkında bilgiler verildi.

Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Atıcı, fuarın ilçedeki ortaöğretim öğrencilerinin yurt içinde ve yurt dışındaki devlet ve vakıf üniversitelerini tanımalarını, bilinçli tercihlerde bulunmalarını sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Fuara katılan üniversitelere teşekkürlerini sunan Atıcı, şunları söyledi:

"Geçmiş zamanlarda üniversite tercihini kağıt üzerinde detaylı bir bilgi almadan yapıyorduk. Şimdi ise üniversiteler öğrencilerimizle buluşarak kariyer planlaması konusunda onlara sağlıklı bilgi veriyor.

Çocuklarımız yeterli puanı aldığı halde hayalindeki üniversiteyi tercihler dolayı tutturamıyor. Biz burada doğru tercih derken, öğrencilerimizin istediklerine nasıl ulaşabilecekleri konusunda da onlara bilgilendirme hizmeti veriyoruz. Üniversite adayı gençlerimizin bu tip organizasyonlarla motive olmalarına katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Stantları gezen Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural da öğrencilere kariyer planlaması konusunda tavsiyelerde bulundu.

Anadolu Lisesi, Yenimahalle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:48 Kaynak: AA
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