Ankaralı öğrencilerin su faturalarına indirim
1 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararına göre, öğrenci evlerindeki su ve atık su tarifelerinde yüzde 50 indirime gidilecek.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:53
Büyükşehir Belediye Meclisi kararına göre, öğrenci evlerindeki su ve atık su tarifelerinde yüzde 50 indirime gidilecek.
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