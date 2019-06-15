Son Dakika Haberleri: Ankaralı öğrencilerin su faturalarına indirim
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Ankaralı öğrencilerin su faturalarına indirim

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararına göre, öğrenci evlerindeki su ve atık su tarifelerinde yüzde 50 indirime gidilecek.

Ankaralı öğrencilerin su faturalarına indirim, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararına göre, öğrenci evlerindeki su ve atık su tarifelerinde yüzde 50 indirime gidilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:53 
Ankara, Ekonomi
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