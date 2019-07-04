Son Dakika Haberleri: Ankaralı pehlivanlar Kırkpınar'a iddialı gitti
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Ankaralı pehlivanlar Kırkpınar'a iddialı gitti

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Spor ve Ankara ASKİ Sporlu pehlivanlar, Kırkpınar öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Ankaralı pehlivanlar Kırkpınar'a iddialı gitti, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediye Spor ve Ankara ASKİ Sporlu pehlivanlar, Kırkpınar öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu yıl 658'incisi düzenlenecek olan tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri öncesi Kırkpınar'a katılacak sporcuları kabul etti ve başarılar diledi. Ankara'dan 5 başpehlivan olmak üzere toplam 21 güreşcinin katılacağı Kırkpınar öncesi gerçekleştirilen ziyarete sporcular, ASKİ Spor Başkanı Yüksel Arslan, kulüp genel koordinatörleri Ahmet Öksüz ve Emre Özmen de katıldı. Kabulde konuşan Mahsur Yayaş, sporculara başarılar dileyerek başpehlivanlarla sohbet etti. Kırkpınar hakkında bilgiler alan Yavaş, dualarla sporcuları Edirne'ye uğurladı.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:34 Kaynak: DHA
Mansur Yavaş, Kırkpınar, Ankara, ASKİ, Spor
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