Ankaralı sanatçılardan Altındağ Vefa Sosyal Destek Grubu'na ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankaralı sanatçılardan Altındağ Vefa Sosyal Destek Grubu'na ziyaret - Son Dakika

Ankaralı sanatçılardan Altındağ Vefa Sosyal Destek Grubu'na ziyaret

6 saat önce

Ankaralı sanatçılar, Altındağ Vefa Sosyal Destek Grubuna destek olmak için merkezi ziyaret etti.

Ankaralı sanatçılardan Altındağ Vefa Sosyal Destek Grubu'na ziyaret, System.String[]

Ankaralı sanatçılar, Altındağ Vefa Sosyal Destek Grubuna destek olmak için merkezi ziyaret etti.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinden çıkamayan çocuklara ve vatandaşlara konser veren Ankaralı sanatçılar, konser sonrasında Altındağ Vefa Sosyal Destek Grubu merkezini ziyaret etti. Sosyal mesafeye ve alınan tedbirlere uygun şekilde gerçekleştirilen ziyarette sanatçılar, çalışanlarla ve gönüllülerle tek tek selamlaşarak sohbet etti.


Telefona bakarak talep aldılar


Ziyaret esnasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlardan gelen telefonlardan birini açan sanatçı Ankaralı Coşkun, talepte bulunan vatandaşla sohbet ederek, taleplerini aldı.


"7 gün 24 saat dinlemeden tüm talepleri karşılamaya çalışıyoruz"


Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara her türlü hizmeti vermekle görevli olduklarını belirten Altındağ Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli Serdar Tan ise, "7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Talepte bulunan vatandaşlara imkanlarımız çerçevesinde, hatta imkanlarımızın üzerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


"Konuşma ihtiyacı için arayanlara da destek olmaya çalışıyoruz"


Gençlerin, yaşlılara oranla daha farklı taleplerde bulunduğunu ifade eden Tan, "Gençlerde, özellikle sigara talebinde bulunanlar çok fazla, canları sıkıldığı için telefonla arayarak konuşmak isteyenler de var. Anne ve babalar çalıştığı için konuşamıyorlar. Bundan dolayı ihtiyaç duyarak bizi arıyorlar ve onlara elimizden geldikçe destek vermeye çalışıyoruz. Ama 65 yaş üstü ve kronik hastalarımıza da her türlü desteği veriyoruz. Özellikle ilaç noktasında anında eczanelerden tedarik ederek, ihtiyaç sahiplerine teslim ediyoruz" dedi. - ANKARA

Vefa Sosyal Destek Grubu, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 06:09 Kaynak: İHA

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