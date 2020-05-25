Ankaralı sanayici ve girişimcilerden

Ankaralı sanayici ve girişimciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasındaki normalleşme sürecine hazır oldukları mesajını verdi.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, salgının tüm dünyayı, insanları, tüm sektörleri en derin şekilde etkilediğini belirterek, yardımlaşmanın en çok bu zamanlarda işe yaradığını bildirdi.

İş dünyası olarak süreçten en fazla etkilenen kesimlerden olduklarına dikkati çeken Allıoğlu, şunları kaydetti:

"Eski günlere dönüş uzak değil. Yeni normale, işe dönmeye hazırız. Yeter ki tedbiri ve birlik beraberliğimizi elden bırakmayalım. Salgının Uzak Doğu ülkelerine duyulan güvende yarattığı sarsıntının yerli ve milli üretime olumlu yansıyacağını biliyoruz. Sadece iç piyasada değil, dış ticarette de Türk mal ve hizmetlerine gösterilecek talebe hazırlıklı olmalıyız."

"Salgının yaralarını dayanışma içinde saracağız"

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur da açıklamasında, dini ve milli bayramların millet için en özel ve müstesna günler olduğuna işaret etti.

Salgın nedeniyle bu yıl buruk bir bayram sevinci yaşandığını belirten Çamur, şu ifadeleri kullandı:

"Yalnızca ülkemizin değil, dünyanın bir numaralı meselesi olan bu salgın, hepimizin ekonomik ve sosyal hayatını bir şekilde etkiledi, etkilemeye devam edecektir. Ancak artık normalleşme süreci başlamıştır ve bayram sonrası bunun etkileri daha çok hissedilecektir. Türk Devleti, milletiyle, kurum ve kuruluşlarıyla salgın sürecinde tam bir dayanışma içinde çok iyi bir sınav verdi. İnşallah bu sınavın sonucunu da hep birlikte alacağız. Evet sosyal hayat kadar ekonomimiz de yara aldı. Toparlanmamız uzun sürecek ama biliyor ve inanıyoruz ki salgının sağlığa etkileri ortadan kalktığında, ekonomik etkilerini, açtığı yaraları kamu ve özel sektör iş birliğiyle, vatandaşıyla aynı dayanışma içinde birlikte saracağız."

Çamur, Türk ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, bayramın Türkiye ve dünyaya sağlık, huzur ve barış getirmesini diledi.