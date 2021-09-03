Ankaralı sanayicilerden okullara maske kumaşı bağışı

Ankaralı sanayiciler, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir'in girişimleriyle başkentteki okullara dağıtılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına 5 milyon adetlik maske kumaşı bağışında bulundu.

Kumaşlar Ankara'daki meslek liselerinde maske haline getirildikten sonra yine Ankara'daki okulların ihtiyaçları için kullanılacak.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, maske kumaşlarının Milli Eğitim Bakanlığına teslimiyle ilgili ASO'da protokol imzalandı.

ASO Başkanı Özdebir'in de şahit olarak yer aldığı protokolü, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu ile ASO Yönetim Kurulu Üyesi, Seçil Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Faik Güngör imzaladı.

Özdebir, burada yaptığı konuşmada, devletin bütün gücüyle salgın sürecindeki sıkıntıları aşmak için büyük bir çaba gösterdiğini vurguladı. Bu süreçte ASO'nun imkanları doğrultusunda katkı sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Özdebir, çok sayıda Ankaralı sanayicinin de hem doğrudan hem de ASO aracılığıyla devlete destek sağladığını belirtti.

Maske kumaşı desteği için ASO Yönetim Kurulu Üyesi Faik Güngör ile sanayici Birtay Yurtseven'e teşekkür eden Özdebir, "Bu özverili davranışları için bu hayırsever iş adamı dostlarımıza Ankara adına şükranlarımı sunuyorum. Bu zor günleri dayanışma ruhu içinde hep birlikte aşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu ise maske kumaşlarını Ankara'daki meslek liselerinde maskeye dönüştüreceklerini ve üretimin ardından tamamını da Ankara'daki okulların kullanımı için dağıtacaklarını kaydetti.