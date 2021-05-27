Ankaralı sanayicilerin büyük başarısı - Son Dakika

Ankaralı sanayicilerin büyük başarısı

27.05.2021 09:37
Ankaralı sanayicilerin büyük başarısı, System.String[]

Pandemi koşullarına rağmen üretmeye devam eden Ankaralı sanayiciler, 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine 37 firma ile girdi.

Pandemi koşullarına rağmen üretmeye devam eden Ankaralı sanayiciler, 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine 37 firma ile girdi. Ankara Sanayi Odası (ASO), İstanbul ve Ege Bölgesi'nden sonra en çok firmaya sahip üçüncü oda olma başarısını gösterdi.

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında ASO üyesi 37 sanayi kuruluşu yer aldı. İstanbul Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen ve 2020 yılı verileriyle oluşturulan 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine ASO üyesi 30 özel, 7 kamu şirketi girerken, Ankara bir önceki yıl toplam 36 olan firma sayısını 37'ye yükseltmiş oldu.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara'nın bu başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkentin sanayiinden sanayinin başkentine hedefimize adım adım ilerliyoruz. Sanayicilerimiz pandemi koşullarındaki zorluklara rağmen üretmeyi sürdürüp Türkiye'nin ve Türkiye ekonomisinin yanında olma sorumluluğunu güçlü bir şekilde göstermiştir" dedi.

Listede yer alan ASO üyelerinin üretim alanlarıyla Ankara'nın yüksek teknoloji üretme kapasitesini de net bir biçimde gösterdiğini söyleyen Özdebir, "Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma yolundaki hedeflerine ulaşması için katkı sağlayan tüm firmalarımızı tebrik ediyor, onların bu başarısıyla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Ankara'da ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin toplam işletmeler içindeki oranının hızlı bir gelişme gösterdiğine de dikkat çeken Özdebir, "Bu konum, önümüzdeki yıllarda Ankara'yı yüksek katma değerli ürün üretiminde ve ihracatında lider yaparak, ülkemizin sürdürülebilir büyüme ve yüksek ihracat hedeflerine ulaşmasında anahtar kent haline getirecektir. Bununla birlikte Ankara'nın çok kısa bir zaman içinde 500 büyük araştırmalarında hakettiği yere ulaşacağına inanıyorum" dedi.

500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan 37 ASO üyesi şöyle:

"Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

MAN Türkiye A.Ş.

ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat A.Ş.

Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İth. İhr. Tic. ve San. A.Ş.

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.

Astor Enerji A.Ş.

Mitaş Endüstri San. Tic. A.Ş.

RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.

Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş.

Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Tarım Kredi Yem San. ve Tic. A.Ş

HAVELSAN Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

Mikropor Makina San. ve Tic. A.Ş.

Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş.

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.

Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş.

Yakupoğlu Tekstil ve Deri San. Tic. A.Ş.

Ortadoğu Rulman San. ve Tic. A.Ş.

Şahinler Metal San. ve Tic. A.Ş.

Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.

Nuh'un Ankara Makarnası San. ve Tic. A.Ş.

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.

İsmini vermek istemeyen firma." - ANKARA

Ankaralı sanayicilerin büyük başarısı
Ankaralı sanayicilerin büyük başarısı

Ankara Sanayi Odası, Pandemi, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ankaralı sanayicilerin büyük başarısı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan emekli amirallerden 84'ü ifadeye çağrıldı Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan emekli amirallerden 84'ü ifadeye çağrıldı Derin ve Volkan'ın geçmişi ortaya çıkıyor! Sadakatsiz'in 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı Derin ve Volkan'ın geçmişi ortaya çıkıyor! Sadakatsiz'in 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı Hırsızlardan 3'ü polis çıktı! İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi Hırsızlardan 3'ü polis çıktı! İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi Villarreal kupayı kazandı, Galatasaray yıkıldı! Avrupa'da işimiz artık daha zor Villarreal kupayı kazandı, Galatasaray yıkıldı! Avrupa'da işimiz artık daha zor Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Defne" imasına Canan Kaftancıoğlu'ndan çok sert sözler

Son Dakika Haberleri
09:43 Ünal Aysal'dan başkan adaylarına destek: Yeter ki birleşin, biz destek veririz
09:36 Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu
09:24 Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu
09:19 Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan emekli amirallerden 84'ü ifadeye çağrıldı
09:17 Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor
09:13 Derin ve Volkan'ın geçmişi ortaya çıkıyor! Sadakatsiz'in 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
09:10 Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan HSK'ya 4 üye atadı
09:07 Hırsızlardan 3'ü polis çıktı! İstanbul'da sahte arama emriyle altın toptancısına soygun girişimi
09:05 "Süper Çiçek Kanlı Ay" Türkiye'nin çeşitli yerlerinden görüldü! Vatandaşlar hemen telefonuna sarıldı
09:03 Rusya, koronavirüs aşısını hayvanlara uygulamaya başladı! 6 ay bağışıklık sağlıyor
Ünal Aysal'ın otelinde buluşturulan başkan adaylarına, Ünal Aysal'ın otelinde buluşturulan başkan adaylarına, "Birleşirseniz maddi destek veririz" sözü verildi         
09:37
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Hülya Avşar, Masumiyet dizisinin neden final yaptığıyla ilgili konuştu: Televizyona uygun değildi, yeri dijitaldi Hülya Avşar, Masumiyet dizisinin neden final yaptığıyla ilgili konuştu: Televizyona uygun değildi, yeri dijitaldi         
09:28
Listede yok yok! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD'li 26 dev şirketin hangileri olduğu belli oldu Listede yok yok! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD'li 26 dev şirketin hangileri olduğu belli oldu         
09:21
Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor         
09:18
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan HSK'ya 4 üye atadı Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan HSK'ya 4 üye atadı         
09:11
Rusya, koronavirüs aşısını hayvanlara uygulamaya başladı! 6 ay bağışıklık sağlıyor Rusya, koronavirüs aşısını hayvanlara uygulamaya başladı! 6 ay bağışıklık sağlıyor         
09:03
Evlilik tartışması cinayetle bitti! Genç kız, babasını acımadan bıçakladı Evlilik tartışması cinayetle bitti! Genç kız, babasını acımadan bıçakladı         
23:56
İbrahim Tatlıses'in Oğuz Yılmaz pişmanlığı: İnşallah bana hakkını helal etmiştir İbrahim Tatlıses'in Oğuz Yılmaz pişmanlığı: İnşallah bana hakkını helal etmiştir         
22:22
Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı         
19:50
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış         
17:57
Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler         
16:02
Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı         
14:30
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 09:46:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankaralı sanayicilerin büyük başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement