Ankaralı sanayicilerin büyük başarısı

Pandemi koşullarına rağmen üretmeye devam eden Ankaralı sanayiciler, 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine 37 firma ile girdi. Ankara Sanayi Odası (ASO), İstanbul ve Ege Bölgesi'nden sonra en çok firmaya sahip üçüncü oda olma başarısını gösterdi.

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında ASO üyesi 37 sanayi kuruluşu yer aldı. İstanbul Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen ve 2020 yılı verileriyle oluşturulan 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine ASO üyesi 30 özel, 7 kamu şirketi girerken, Ankara bir önceki yıl toplam 36 olan firma sayısını 37'ye yükseltmiş oldu.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara'nın bu başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkentin sanayiinden sanayinin başkentine hedefimize adım adım ilerliyoruz. Sanayicilerimiz pandemi koşullarındaki zorluklara rağmen üretmeyi sürdürüp Türkiye'nin ve Türkiye ekonomisinin yanında olma sorumluluğunu güçlü bir şekilde göstermiştir" dedi.

Listede yer alan ASO üyelerinin üretim alanlarıyla Ankara'nın yüksek teknoloji üretme kapasitesini de net bir biçimde gösterdiğini söyleyen Özdebir, "Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma yolundaki hedeflerine ulaşması için katkı sağlayan tüm firmalarımızı tebrik ediyor, onların bu başarısıyla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Ankara'da ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin toplam işletmeler içindeki oranının hızlı bir gelişme gösterdiğine de dikkat çeken Özdebir, "Bu konum, önümüzdeki yıllarda Ankara'yı yüksek katma değerli ürün üretiminde ve ihracatında lider yaparak, ülkemizin sürdürülebilir büyüme ve yüksek ihracat hedeflerine ulaşmasında anahtar kent haline getirecektir. Bununla birlikte Ankara'nın çok kısa bir zaman içinde 500 büyük araştırmalarında hakettiği yere ulaşacağına inanıyorum" dedi.

500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan 37 ASO üyesi şöyle:

"Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

MAN Türkiye A.Ş.

ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat A.Ş.

Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İth. İhr. Tic. ve San. A.Ş.

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.

Astor Enerji A.Ş.

Mitaş Endüstri San. Tic. A.Ş.

RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.

Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş.

Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Tarım Kredi Yem San. ve Tic. A.Ş

HAVELSAN Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

Mikropor Makina San. ve Tic. A.Ş.

Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş.

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.

Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş.

Yakupoğlu Tekstil ve Deri San. Tic. A.Ş.

Ortadoğu Rulman San. ve Tic. A.Ş.

Şahinler Metal San. ve Tic. A.Ş.

Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.

Nuh'un Ankara Makarnası San. ve Tic. A.Ş.

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.

İsmini vermek istemeyen firma." - ANKARA