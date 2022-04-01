Ankaralı sanayicilerin "farkındalık tuvali" EKO İKLİM Zirvesi'nde "iz" bıraktı - Son Dakika
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Ankaralı sanayicilerin "farkındalık tuvali" EKO İKLİM Zirvesi'nde "iz" bıraktı

01.04.2022 13:55

Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (ASİAD), iklim değişikliğine vurgu yaparak, 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini anlatmak amacıyla hazırladığı "farkındalık tuvali", dün sona eren EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde boy gösterdi.

Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (ASİAD), iklim değişikliğine vurgu yaparak, 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini anlatmak amacıyla hazırladığı "farkındalık tuvali", dün sona eren EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde boy gösterdi.

Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen EKO İKLİM Zirvesi, birçok başlıkta düzenlenen oturumları, sunulan bildiriler ve yapılan etkinliklerle geride kaldı.

Fuarda ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği bölümlerden biri de ASİAD tarafından hazırlanan "iklim değişikliği farkındalık tuvali" oldu. Derneğin, iklim değişikliğine karşı alınacak tedbirlere ilişkin "ASİAD olarak biz varız. Eğer siz de varsanız tuvale iz bırakınız." çağrısı katılımcılardan karşılık buldu.

ASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Eda Ersoy Tombakoğlu, AA muhabirine, EKO İKLİM Zirvesi ile sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya bir mesaj verildiğini söyledi.

Türkiye'nin iklim krizinin farkında olduğunu, gerekli önlemleri aldığını ve çalışmalarını hızlandırdığını belirten Tombakoğlu, "İklim krizi ve iklim konusunda yapılacak her hamle gelecek nesillerimize bırakacağımız en güzel miras. Bizler ASİAD ailesi olarak bu zirveye iki farklı konuyla destek olduk. Birincisi Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'a 'ASİAD İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Ekonomi' manifestomuzu teslim ettik. Ankaralı sanayiciler olarak artık karbon izine, sıfır atığa, su kullanımına dair bizim de hedeflerimiz var. Zaten bunları uygulamaya başladık." dedi.

"2053 net sıfır emisyon hedefinin destekçisiyiz"

Zirveye verdikleri diğer desteğin de "ASİAD iklim değişikliği farkındalık tuvali" olduğunu ifade eden Tombakoğlu, tuvalin derneğe üye iki firma tarafından hazırlandığını, yerli ve milli olarak üretilen doğal kil malzemelerle katılımcılar tarafından boyandığını dile getirdi.

Tombakoğlu, zirvedeki tüm katılımcılara, "ASİAD olarak biz varız. Eğer siz de varsanız tuvale iz bırakınız." diye seslendiklerini anlattı.

Gördükleri ilgiden memnun olduklarını vurgulayan Tombakoğlu, ATO Başkanı Baran'dan tuvale sahip çıkma sözü aldıklarını bildirdi.

Tombakoğlu, güçlü ekonominin güçlü Türkiye demek olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 net sıfır emisyonla ilgili hedeflerinin sivil toplum kuruluşları olarak yanındayız ve destekçisiyiz. Aldığımız önlemler bulunuyor. Bununla ilgili çalışmaya, üretmeye devam eden bir ASİAD ailesi var." diye konuştu.

Ankaralı sanayicilerin farkındalık tuvali EKO İKLİM Zirvesi'nde iz bıraktı
Ankaralı sanayicilerin farkındalık tuvali EKO İKLİM Zirvesi'nde iz bıraktı
Ankaralı sanayicilerin farkındalık tuvali EKO İKLİM Zirvesi'nde iz bıraktı

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İklim Değişikliği, Türkiye, Ekonomi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankaralı sanayicilerin 'farkındalık tuvali' EKO İKLİM Zirvesi'nde 'iz' bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankaralı sanayicilerin "farkındalık tuvali" EKO İKLİM Zirvesi'nde "iz" bıraktı - Son Dakika
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