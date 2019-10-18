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Ankaralı sebze ve meyveciler Interfresh Eurasia Fuarı'nda

49 dakika önce

Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara Ticaret Borsası (ATB) ve Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) üyesi sebze ve meyveciler, Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı'nda stant açtı.

Ankaralı sebze ve meyveciler Interfresh Eurasia Fuarı'nda, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara Ticaret Borsası (ATB) ve Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) üyesi sebze ve meyveciler, Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı'nda stant açtı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Antalya'daki Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı'na meyve ve sebzecilerle birlikte ATO Yönetim Kurulu Üyesi Halil İlik, ASEMKOM Başkanı ve ATO Meclis Üyesi Ceyhan Gündüz ile ATO Sebze ve Meyveciler Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Yusuf Şimşek katıldı.

Ankara'nın sebze ve meyve üretimini uluslararası alanda tanıtmak, pazar oluşturmak, ihracatı artırarak Anadolu'nun ürünlerinin dünyaya açılmasını sağlamak amacıyla fuarda ATO, ATB ve ASEMKOM birlikte stant açtı.

Fuarda, büyük elçilikler ve yurt dışı temsilcileri de alım heyetleri olarak yer aldı.

Başkentin sebze ve meyve ürünlerinin sergilendiği standa, yerli ve yabancı alım heyetleri yoğun ilgi gösterdi. Heyetlerle ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

Ankara Ticaret Odası, Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:19 Kaynak: AA
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