Ankaralı servis şoförlerinden yardım çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Genel Ankaralı servis şoförlerinden yardım çağrısı - Son Dakika

Ankaralı servis şoförlerinden yardım çağrısı

6 saat önce

Ankaralı servis şoförlerinden yardım çağrısı "Mağduriyetimiz katlandı son iki haftada bütün arabalar iş yapamadı tüm işler iptal oldu" Ankara'da servis işi yapan bir grup küçük esnaf düzenlediği basın açıklamasında kredi borçları başta olmak üzere, SSK ve MTV gibi ödemelerinin ötelenmesini...

Ankaralı servis şoförlerinden yardım çağrısı

"Mağduriyetimiz katlandı son iki haftada bütün arabalar iş yapamadı tüm işler iptal oldu"

ANKARA - Ankara'da servis işi yapan bir grup küçük esnaf düzenlediği basın açıklamasında kredi borçları başta olmak üzere, SSK ve MTV gibi ödemelerinin ötelenmesini talep etti. Esnaf Türkiye'yi de vuran korona virüs salgınından dolayı işlerinin bitme noktasına geldiğini söyledi.

Ankara Balgat'ta servis işi yapan bir grup küçük esnaf basın açıklaması yaptı. Esnaflar adına konuşan Fatih Hosta, "Turizm taşımacılığı işi yapan esnaflar olarak bir takım sıkıntılarımızı dile getirmek için burada toplandık. Yaşadığımız sıkıntının nedenlerinden biri korona virüs. Bu sıkıntı da devlet büyüklerimizden başta sayın Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımız, Turizm, Ulaştırma bakanlarımızdan yardım bekliyoruz. KDV'lerimiz, vergilerimiz, stopajlarımızdan dolayı birçok arkadaşımız mağdur. İşlerin bu raddeye gelmesiyle birçok şoför arkadaşımızı işten çıkartmak zorunda kaldı. Biz devletten bizden para almasın beklentisi içinde değiliz, sadece tek beklentimiz biz küçük esnafa bu süreçte yardımcı olmalarıdır. KDV, yapılandırma, Bağ-Kur borcu olan birçok esnaf arkadaşımız var. En azından mevcut sıkıntıyı atlatana kadar borçların ötelenmesi, daha ileri alınması noktasında bize yardımcı olunmasını istiyoruz. Taşıma işi yaptığımız tüm alanlar da iptaller olduğundan bu mağduriyeti yaşıyorduk ancak korona virüsle ilgili yapılan iptal sonucu bu mağduriyetimiz katlandı. Son iki haftada bütün arabalar iş yapamadı. Tüm işler iptal oldu konferanslar, seminerler gibi hiç değilse borçlar dondurulabilir ve esnaf en azından nefes alır" dedi.

"Kredisini ödeyemiyor evine ekmek götüremiyor"

Kalyoncu Turizm firmasının sahibi Yasin Kalyoncu, "Sıkıntılarımı bildirmek için buradayız. Herkesin büyük bir sıkıntısı var. Arkadaşlarımız kredisini ödeyemiyor evine ekmek götüremiyor. Devletimizden mağduriyetimizden yardım bekliyoruz küçük esnaf olarak. Bütün işlerimiz iptal oldu. Şu an ödemeler konusunda da bankalardan ve KOSGEB'den kredi kullanan arkadaşlarımız mağdurlar" diye konuştu.

"Para talebinde bulunmuyoruz"

Başka bir araç sahibi İsmail Duran ise, "Korona virüsü tek ülkemizi değil bütün dünyayı vurmuş durumda. Burada esnaf düşünülmemiştir. Esnafın kredi borçları, SSK'sı, MTV'si gibi ödemeleri düşünülmemiştir. Devletimizden ödemeleriniz dondurulması ve ötelenmesini bekliyoruz. Yoksa esnaf Türkiye genelinde iflas etmek durumunda kalacaktır. Hükümet ve devlet büyüklerimiz sesimizi duyar ve bize bu konuda destek ve yardımcı olur. Biz para talebinde bulunmuyoruz, ödemelerimizin ötelenmesi bekliyoruz. En azından 6 ay ödemelerimizin dondurulmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankaralı servis şoförlerinden yardım çağrısı

Ankara, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi
Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi         
21:58
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı         
21:43
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum         
20:03
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı         
17:10
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı         
15:58
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti         
13:01
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti         
10:30
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti         
10:04
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi         
10:01
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı         
08:13
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 22:11:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankaralı servis şoförlerinden yardım çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]