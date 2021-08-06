Ankaralı servisçiler yeniden kısıtlamalara maruz kalmak istemiyor - Son Dakika

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tunçay Elmadağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son dönemde yaşanan artışa işaret ederek, "Servisçilerimiz bir kapanmayı daha kaldıramaz. Vakaların artışına bağlı olarak yeni bir kısıtlama ve kapanma kararı bizleri çok zor durumda bırakacak, birçoğumuzu iflasa sürükleyecektir." ifadesini kullandı.

Elmadağlı, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 vakalarının yeniden artmasının en çok esnafı tedirgin ettiğini bildirdi.

Salgın sürecinde aylarca kontak kapattıklarına ve şu anda bile piyasanın çok durgun olduğuna dikkati çeken Elmadağlı, salgın nedeniyle alınan her tedbirden esnafın ciddi anlamda etkilendiğini ifade etti.

Elmadağlı, şunları kaydetti:

"Esnaflar arasında da en çok mağdur olan kesim servisçilerimiz oldu. Kovid-19 kısıtlamaları ve kapanmalar sürecinde birçok servisçi esnafımız istenilen düzeyde çalışamadı. Özellikle okul servisi yapan esnafımız aylarca kontak kapattı. Servisçilerimiz bir kapanmayı daha kaldıramaz. Vakaların artışına bağlı olarak yeni bir kısıtlama ve kapanma kararı bizleri çok zor durumda bırakacak, birçoğumuzu iflasa sürükleyecektir."

Salgının henüz bitmediğini belirten Elmadağlı, "Artık elimizde bir kozumuz var, o da aşı. Kısıtlamalar olacaksa eğer sadece aşılı olanlarla serbestlik, aşı olmayanlara ise özel kısıtlamalar uygulanabilir." değerlendirmesinde bulundu.