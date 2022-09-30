Ankaralı Taksici: "Mazot da Arttı, Sanayiye Yaklaşılmıyor. En Az 3-4 Kat Arttı"

Ankaralı taksici, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'e artan fiyatlardan yakındı. Taksici, "Kilometre 8 lira, indi bindi ücreti 25 lira. Mazotta arttı, sanayiye yaklaşılmıyor. En az üç, dört kat arttı" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara'da esnafı ziyaret etti, yurttaşlarla sohbet etti.

Gök'ün ziyaret ettiği bir esnaf, "Telefon çok kullanılıyor fakat bizim genel işimiz aksesuar satışı, insanlar aksesuar almıyor da bekliyor. Kira, stopaj her şey sırtımıza yük, işlerin olmadığı bu dönemde. Pandemi dönemi bizi yordu. Mecburuz beklemeye çünkü burayı kapatırsak gideceğimiz bir yer yok, iş de yok" diye konuştu.

Gök'e dert yanan bir taksici, "Kilometre 8 lira, indi bindi ücreti 25 lira. Mazot da arttı, sanayiye yaklaşılmıyor. En az üç, dört kat arttı" dedi. Başka bir taksici de "Son zam bizim işlerimizi bir nebze düşürdü ama başka türlü kurtarmıyor. Müşteri de şikayetçi biz de şikayetçiyiz" diye konuştu.

Gök'ün esnaf ziyareti sırasında denk geldiği bir yurttaş, "Her şey aşırı pahalı, maaşlar artmıyor. Biz işçi emeklisiyiz o konuda özellikle söyleyeyim biz asgari ücretin altında kaldık. Benim şu an 1,5-2 bin lira kaybım var. Ben şu anda 2000 öncesinin en düşük maaşını alıyorum" dedi.

Gök'ün, "İşleriniz nasıl" diye sorduğu bir esnaf, "Burası biraz oturduğu için kendini döndürüyor ama müşteriler sıkıntı yaşıyor" dedi.