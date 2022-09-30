Ankaralı Taksici: "Mazot da Arttı, Sanayiye Yaklaşılmıyor. En Az 3-4 Kat Arttı" - Son Dakika
Üye Girişi

Ankaralı Taksici: "Mazot da Arttı, Sanayiye Yaklaşılmıyor. En Az 3-4 Kat Arttı"

30.09.2022 16:32

Ankaralı taksici, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’e artan fiyatlardan yakındı. Taksici, “Kilometre 8 lira, indi bindi ücreti 25 lira. Mazot da arttı, sanayiye yaklaşılmıyor. En az üç, dört kat arttı” dedi.

Ankaralı taksici, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'e artan fiyatlardan yakındı. Taksici, "Kilometre 8 lira, indi bindi ücreti 25 lira. Mazotta arttı, sanayiye yaklaşılmıyor. En az üç, dört kat arttı" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara'da esnafı ziyaret etti, yurttaşlarla sohbet etti.

Gök'ün ziyaret ettiği bir esnaf, "Telefon çok kullanılıyor fakat bizim genel işimiz aksesuar satışı, insanlar aksesuar almıyor da bekliyor. Kira, stopaj her şey sırtımıza yük, işlerin olmadığı bu dönemde. Pandemi dönemi bizi yordu. Mecburuz beklemeye çünkü burayı kapatırsak gideceğimiz bir yer yok, iş de yok" diye konuştu.

Gök'e dert yanan bir taksici, "Kilometre 8 lira, indi bindi ücreti 25 lira. Mazot da arttı, sanayiye yaklaşılmıyor. En az üç, dört kat arttı" dedi. Başka bir taksici de "Son zam bizim işlerimizi bir nebze düşürdü ama başka türlü kurtarmıyor. Müşteri de şikayetçi biz de şikayetçiyiz" diye konuştu.

Gök'ün esnaf ziyareti sırasında denk geldiği bir yurttaş, "Her şey aşırı pahalı, maaşlar artmıyor. Biz işçi emeklisiyiz o konuda özellikle söyleyeyim biz asgari ücretin altında kaldık. Benim şu an 1,5-2 bin lira kaybım var. Ben şu anda 2000 öncesinin en düşük maaşını alıyorum" dedi.

Gök'ün, "İşleriniz nasıl" diye sorduğu bir esnaf, "Burası biraz oturduğu için kendini döndürüyor ama müşteriler sıkıntı yaşıyor" dedi.

YORUMLAR
500
CHP'li Ünsal, Cumhurbaşkanlığının tıbbi malzeme giderlerini eleştirdi CHP'li Ünsal, Cumhurbaşkanlığının tıbbi malzeme giderlerini eleştirdi Kuryeler Federasyonu Başkanı Tomris, 'Göçmen Motokurye' Sorununa Dikkat Çekti: 'Sigortası Yok, Düşük Maaşla Çalışıyorlar' Kuryeler Federasyonu Başkanı Tomris, 'Göçmen Motokurye' Sorununa Dikkat Çekti: 'Sigortası Yok, Düşük Maaşla Çalışıyorlar'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankaralı Taksici: 'Mazot da Arttı, Sanayiye Yaklaşılmıyor. En Az 3-4 Kat Arttı' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
23:34 Afrika ülkesi Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu
22:57 Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Lay, tabancayla intihar etti
22:34 Putin, ihlak kararı sonrası Kızıl Meydan'daki kutlamalarda konuştu: Rusya daha güçlü hale geldi, zafer bizim olacak
22:20 Bursa'da son model araç çalan 15 yaşındaki çocuk, trafik kazasına karıştı! Kamera görüntüleri incelenen küçük hırsız yakalandı
21:52 BM'den Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Tansiyonu düşürmek için ikili diyaloğu sürdürmeye teşvik ediyoruz
21:51 Ünlü sunucu Esra Erol'un yıllar önce Kalp Gözü adlı dizide oynadığı ortaya çıktı
21:20 Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın hastaneden paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken detay: Kolunun kırıldığı yerdeki morluklar hala duruyor
21:07 Dünyanın en büyük yılanlarından biri Malezya'da ortaya çıktı: 77 kilo ağırlığındaki yılan, keçiyi bütün olarak yutmuş
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 23:50:49. #1.13#
SON DAKİKA: Ankaralı Taksici: "Mazot da Arttı, Sanayiye Yaklaşılmıyor. En Az 3-4 Kat Arttı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement