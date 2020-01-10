Ankaralı telkari zanaatkarı Sarımen, toprağa verildi - Son Dakika

Telkari sanatında Ankara'nın önde gelen isimleri arasında gösterilen ve amansız hastalığa yenik düşen İlyas Sarımen, toprağa verildi.

İlçede telkari sanatını temsil eden ve eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton için gümüş kemer işlemesiyle adından söz ettiren usta Sarımen, ilçe merkezindeki evinde dün hayatını kaybetti.

Sarımen'in cenazesi, Hatice Cemil Ercan Musalla Camisinde kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da ödüllendirilen Sarımen, Ankara Üniversitesi Beypazarı M.Y.O öğrencilerine de telkari sanatıyla ilgili dersler vermişti.