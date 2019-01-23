Ankaralı ve Bakülü Öğrencilerden "Mektup Kardeşliği"

Ankara Mamak Ali Kuşçu
İlkokulu 2D sınıfıyla Bakü
47 numaralı ilkokulu 2C sınıfı arasında "mektup kardeşliği" projesi başlatıldı.
Mektuplaşma kültürünü yaşatmak ve iki kardeş ülke Türkiye
ve Azerbaycan
arasındaki kültürel bağları güçlendirmek için başlatılan proje önerisi, Mamak Ali Kuşçu İlkokulu 2D sınıfı öğretmen ve velilerinden geldi.
Öneri Azerbaycan Eğitim Bakanlığı yetkililerince de olumlu karşılandı ve projenin Azerbaycan tarafı olarak Bakü 47 numaralı ilkokulu 2C sınıfı belirlendi.
Mamak Ali Kuşçu İlkokulu 2D sınıfı öğrencileri, Azerbaycanlı öğrencilere, kendilerini, ailelerini ve Türkiye'yi tanıtan bilgiler içeren mektuplar yazdı.
Mektuplar Bakü'ye ulaştı ve Azerbaycanlı öğrenciler Türk kardeşlerine cevap mektupları yazdı. 2C sınıfı öğretmeni Ayşe Rüstemzade ve öğrenciler, yazdıkları mektuplar hakkında AA muhabirine bilgi verdi.
Rüstemzade, Mamak Ali Kuşçu İlkokulu'ndan gelen "mektup kardeşliği" önerisini büyük gururla kabul ettiklerini söyledi.
Öğrencilerinin de bu projeden çok mutlu olduğunu ifade eden Rüstemzade, öğrenciler arasında kurulan bu bağın, iki kardeş ülkeyi yakından tanıyarak büyüyen bir neslin yetişmesine katkı sağlayacağını belirtti.
Rüstemzade, öğrencilerinin mektuplarında Türk kardeşlerine Azerbaycan'ı anlattıklarını, ayrıca zarflara ufak hediyeler de koyduklarını aktardı.
Yusif Nebizade isimli öğrenci, Baran Akyol isimli öğrenci için yazdığı mektupta, Türkiye'yi çok sevdiğini, Beşiktaş
takımını tuttuğunu belirtti.
Bakü'nün çok güzel bir şehir olduğunu kaydeden Nebizade, Baran ve arkadaşlarını Azerbaycan'a davet etti.
Mehraç Guluzade isimli öğrenci ise Emir Efe isimli öğrenciye yazdığı mektupta, arkadaşını daha yakından tanımak istediğini, yeni mektuplar beklediğini ifade etti.
Öğrenciler hep birlikte Bahtiyar Vahabzade
'nin "Azerbaycan-Türkiye" şiirini okuduktan sonra mektuplarını kapattı ve Ankara'ya gönderilmek üzere öğretmenlerine teslim etti.