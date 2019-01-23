Son Dakika Haberleri: Ankaralı ve Bakülü Öğrencilerden "Mektup Kardeşliği"

Ankaralı ve Bakülü Öğrencilerden "Mektup Kardeşliği"

1 saat önce

Ankara Mamak Ali Kuşçu İlkokulu 2D sınıfıyla Bakü 47 numaralı ilkokulu 2C sınıfı arasında "mektup kardeşliği" projesi başlatıldı.

Ankaralı ve Bakülü Öğrencilerden
Ankara Mamak Ali Kuşçu İlkokulu 2D sınıfıyla Bakü 47 numaralı ilkokulu 2C sınıfı arasında "mektup kardeşliği" projesi başlatıldı.

Mektuplaşma kültürünü yaşatmak ve iki kardeş ülke Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kültürel bağları güçlendirmek için başlatılan proje önerisi, Mamak Ali Kuşçu İlkokulu 2D sınıfı öğretmen ve velilerinden geldi.

Öneri Azerbaycan Eğitim Bakanlığı yetkililerince de olumlu karşılandı ve projenin Azerbaycan tarafı olarak Bakü 47 numaralı ilkokulu 2C sınıfı belirlendi.

Mamak Ali Kuşçu İlkokulu 2D sınıfı öğrencileri, Azerbaycanlı öğrencilere, kendilerini, ailelerini ve Türkiye'yi tanıtan bilgiler içeren mektuplar yazdı.

Mektuplar Bakü'ye ulaştı ve Azerbaycanlı öğrenciler Türk kardeşlerine cevap mektupları yazdı. 2C sınıfı öğretmeni Ayşe Rüstemzade ve öğrenciler, yazdıkları mektuplar hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Rüstemzade, Mamak Ali Kuşçu İlkokulu'ndan gelen "mektup kardeşliği" önerisini büyük gururla kabul ettiklerini söyledi.

Öğrencilerinin de bu projeden çok mutlu olduğunu ifade eden Rüstemzade, öğrenciler arasında kurulan bu bağın, iki kardeş ülkeyi yakından tanıyarak büyüyen bir neslin yetişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Rüstemzade, öğrencilerinin mektuplarında Türk kardeşlerine Azerbaycan'ı anlattıklarını, ayrıca zarflara ufak hediyeler de koyduklarını aktardı.

Yusif Nebizade isimli öğrenci, Baran Akyol isimli öğrenci için yazdığı mektupta, Türkiye'yi çok sevdiğini, Beşiktaş takımını tuttuğunu belirtti.

Bakü'nün çok güzel bir şehir olduğunu kaydeden Nebizade, Baran ve arkadaşlarını Azerbaycan'a davet etti.

Mehraç Guluzade isimli öğrenci ise Emir Efe isimli öğrenciye yazdığı mektupta, arkadaşını daha yakından tanımak istediğini, yeni mektuplar beklediğini ifade etti.

Öğrenciler hep birlikte Bahtiyar Vahabzade'nin "Azerbaycan-Türkiye" şiirini okuduktan sonra mektuplarını kapattı ve Ankara'ya gönderilmek üzere öğretmenlerine teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:11 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



32 Bin Liraya Alıp 200 Bin Liraya Yenilediği Araca, Şimdi Servet İstiyor Özhaseki, Belediye Başkan Adaylarına Patladı: Ne Bu Saltanat?

Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 Liraya Satışa Sunulan Kitabı 3 Saat 56 Dakikada Tükendi İran'da 66 Binden Fazla Memurun İşine Son Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 13:37:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankaralı ve Bakülü Öğrencilerden "Mektup Kardeşliği"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]