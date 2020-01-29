Ankaralı yazılım firmasından ABD Hava Kuvvetlerine milli yazılım - Son Dakika
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Ankaralı yazılım firmasından ABD Hava Kuvvetlerine milli yazılım

6 saat önce

Ankara Kalkınma Ajansı'nın millileştirme projesi olan Yerli Tedarik ve İş birliği platformunda yer alan ve Hacettepe Teknokent'de Ar-Ge çalışmalarını sürdüren Aniventi A.Ş.

Ankaralı yazılım firmasından ABD Hava Kuvvetlerine milli yazılım, System.String[]

Ankara Kalkınma Ajansı'nın millileştirme projesi olan Yerli Tedarik ve İş birliği platformunda yer alan ve Hacettepe Teknokent'de Ar-Ge çalışmalarını sürdüren Aniventi A.Ş. tarafından geliştirilen yerli & milli yazılım ve donanımlar, Çipli Silah ve Mühimmat Takip Projesi kapsamında ABD Hava Kuvvetleri Üssü'nde başarıyla uygulandı ve kullanılmaya başlandı.


Konuya ilişkin Ankara Kalkınma Ajansından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:


"Aniventi, 2005 yılından bu yana farklı sektörlerde tecrübeye ve uzmanlıklara sahip bir ekip ile 2018 yılında ihracat odaklı kurulan ve kamu ile özel sektörde farklı endüstrilere uçtan uca çözümler sunan bir yazılım (Nesnelerin İnterneti (IoT) firması ve şirketler grubudur. Kamuda ve özel sektörde Endüstri 4.0 konseptinde fabrikalarda üretim hattı takibi, stok takibi ve lojistik yönetimi yapan Aniventi, fabrikalarda üretimi verimli hale getiriyor ve akıllı fabrikalar oluşturuyor.


T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Model Fabrika Projesi'ne yönelik akıllı çözümleri ile geleceğin Türkiye'sini bugünden inşa etmeye başlayan Aniventi, bu başarısıyla Türk yazılım firmalarının sadece yurtiçinde değil yurtdışında da başarılı projelere imza atabileceğini kanıtlamış bulunuyor.


Ankara Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Kalkınma Ajansları 2020 yılı teması için belirlemiş olduğu 'Kaynak Verimliliği' başlığı doğrultusunda; Ankara sanayisinin Endüstri 4.0 dönüşümünde ve milli teknolojilerin yurt dışına açılmasında destekler sunmaya devam edecektir." - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, ODTÜ Teknokent, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:12 Kaynak: İHA
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