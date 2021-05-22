Ankaralı yetiştiricilerin elinde kalan fazla süt "dondurma" üretilerek değerlendirilecek - Son Dakika

Ankaralı yetiştiricilerin elinde kalan fazla süt "dondurma" üretilerek değerlendirilecek

22.05.2021 09:11
Ankaralı yetiştiricilerin elinde kalan fazla süt

Ankaralı yetiştiricilerin elinde kalan fazla sütün bir yatırımcıyla anlaşılarak dondurma üretiminde kullanılması kararlaştırıldı.

Ankaralı yetiştiricilerin elinde kalan fazla sütün bir yatırımcıyla anlaşılarak dondurma üretiminde kullanılması kararlaştırıldı.

Çankaya Bala Haymana Süt Üreticileri Birliği Başkanı Celal Taşkın, AA muhabirine, yaz aylarında üreticinin elinde kalan yüksek miktarda süt için proje geliştirilmesi için yola çıktıklarını söyledi.

Soruna imece usulü bir yöntemle çare bulduklarını belirten Taşkın, Birlik olarak, üye üreticilerin elinde kalan sütün dondurma yapılması fikrini geliştirdiklerini bildirdi. Taşkın, bu amaçla bir yatırımcıyla el sıkıştıkları bilgisini vererek, "Sütçünün elinde kalan fazla sütü 5 yıl boyunca bu yatırımcı alacak ve dondurma üretecek. Böylece sütteki kriz bir nebze olsun azaltılmış olacak." dedi.

Dondurma üretiminin tamamen doğal olmasına dikkat ettiklerini vurgulayan Taşkın, şunları kaydetti:

"Yatırımcıya dondurmanın reçetesini de kendimiz verdik. Üretilen dondurmada sadece süt, salep, şeker ve gerçek meyveler olacak. Dondurma yapıldı, peki nasıl satılacak? Üreticinin krizini aşmak için burada da devreye Ankara Büyükşehir Belediyesi girdi. Birliğin başvurusu üzerine üretilen dondurma Ankara Büyükşehir Belediyesinin 'Başkent Marketleri'nde satılacak. İlerleyen dönemlerde Ankara'nın 25 ilçe belediyesinden de satış için yardım talep edeceğiz. Bu projeyle hem yetiştirici para kazanıyor hem de vatandaşlar sağlıklı, lezzetli ve katkısız gıda ürününe ulaşıyor."

Haymana, Çankaya, Ankara, Bala, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ankaralı yetiştiricilerin elinde kalan fazla süt 'dondurma' üretilerek değerlendirilecek - Son Dakika Ekonomi


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